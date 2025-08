"Sojusznicy": film podbija Prime Video. Jest polski akcent

Publiczna rywalizacja premiera Wielkiej Brytanii i prezydenta USA wymyka się spod kontroli i sprawia, że kraje stają się celem nieprzyjaciela. Od teraz będą musieli połączyć siły, by uratować kraje. W misji pomoże im zdolna agentka MI6.

W główne role w produkcji wcielili się Idris Elba, John Cena i Priyanka Chopra Jonas. Na ekranie partnerują im Carla Gugino, Jack Quaid, Stephen Root, Sarah Niles, Richard Coyle i Paddy Considine.

Film okazał się być spektakularnym sukcesem Prime Video. Wciąż przyciąga widzów przed ekrany, mimo że zadebiutował 2 lipca. Od momentu premiery produkcję zobaczyło już 75 milionów widzów. To plasuje "Sojuszników" na czwartym miejscu wśród najpopularniejszych produkcji platformy streamingowej. Przed nią znajdują się tylko trzy filmy: "Czerwona Jedynka", "Księgowy 2" oraz "Wojna o jutro".

W filmie pokazano Warszawę. Zdjęcia powstały w innym miejscu

Bohaterowie produkcji w pewnym momencie opowieści trafiają do Warszawy. Niestety, już na pierwszy rzut oka każdy Polak wypatrzy, że stolicę kraju nad Wisłą zagrało zupełnie inne miasto. Twórcy "Sojuszników" zdecydowali się zastąpić Warszawę... serbskim Belgradem, a pałac Kultury i Nauki dokleili przy pomocy komputerowych narzędzi.

W przedstawieniu stolicy powiela się także mnóstwo stereotypów - zupełnie tak, jak gdyby Polacy wciąż żyli w czasach PRL-u. Wskazują na to przestarzałe pomieszczenia jednego z drapaczy chmur, gdzie możemy zaobserwować m.in. archaiczne biurko z telefonem stacjonarnym. Wszystko wskazuje na to, że twórcy hitu Prime Video nie do końca odrobili lekcję i zapoznali się z kulturą naszego kraju. Poza Serbią, film powstawał także we Francji, Włoszech i Anglii.

