"Nasza wina" to zakończenie niezwykle popularnej filmowej trylogii Prime Video. Pierwsza część, "Moja wina", znalazła się w rankingu top 10 najchętniej oglądanych filmów Prime Video, a druga - "Twoja wina", stała się jednym z najchętniej oglądanych filmów oryginalnych platformy. Seria bazuje na słynnej "Trylogii Winnych" autorstwa Mercedes Ron.

"Nasza wina": o czym opowiada film?

"Ślub Jenny i Liona staje się pretekstem do długo wyczekiwanego spotkania Noah i Nicka, które następuje jakiś czas po ich rozstaniu. Niezdolność Nicka do wybaczenia Noah tworzy między nimi mur, który pozornie trudno zburzyć. On - obecnie spadkobierca imperium biznesowego swojego dziadka, ona - dopiero zaczynająca swoją karierę - oboje opierają się ponownemu wybuchowi uczuć, które wciąż się w nich tlą. Ale gdy ich drogi ponownie się skrzyżowały, czy miłość okaże się silniejsza niż żal?" - czytamy w oficjalnym opisie filmu.

Główne role w filmie "Nasza wina" ponownie zagrał duet Nicole Wallace oraz Gabriel Guevara. Na ekranie zobaczymy również takich aktorów, jak Marta Hazas, Ivan Sanchez, Victor Varona, Eva Ruiz, Gabriela Andrada.

"House of Ron": Prime Video kontynuuje współpracę z uwielbianą pisarką

Fanów "Trylogii Winnych" i twórczości Mercedes Ron uspokajamy - przed nami jeszcze wiele nowych, emocjonujących hitów! Na początku października Prime Video zaprezentowało szczegóły ekskluzywnej współpracy z pisarką. Projekt nazwany "House of Ron" obejmuje aż dziesięć ekranizacji książek Ron, które dzięki wciągającej fabule będą nadal powiększać globalne grono fanów autorki. W kolejnych miesiącach w serwisie pojawią się adaptacje trylogii "Dímelo" ("Tell Me") oraz dwuczęściowej serii "Enfrentados".

Film "Nasza wina", podobnie jak wcześniejsze odsłony, jest już dostępny na platformie Prime Video.

