"Asteroid City": o czym opowiada film Wesa Andersona?

"Asteroid City" określany jest mianem "poetyckiej medytacji nad znaczeniem życia". Akcja filmu umiejscowiona została w latach 50. ubiegłego wieku w fikcyjnym amerykańskim miasteczku położonym na pustyni, gdzie odbywa się zjazd młodych odkrywców kosmosu. Spotykają się na nim dzieci i ich rodzice z całych Stanów. Wkrótce rozegrają się tam wydarzenia, które zmienią historię świata. Wcześniej jednak sprawią, że miasteczko ogarnie chaos.

W produkcji zobaczymy plejadę hollywoodzkich gwiazd: Jasona Schwartzmana, Margot Robbie, Toma Hanksa, Scarlett Johansson, Edwarda Nortona, Bryana Cranstona, Tildę Swinton, Willema Dafoe, Mayę Hawke, Adriena Brody'ego, Jeffa Goldbluma oraz Sophię Lillis. W filmie miał też wystąpić stały współpracownik Wesa Andersona - Bill Murray. Z powodu choroby, która rozpoczęła się na chwilę przed rozpoczęciem zdjęć, producenci zmuszeni byli, by znaleźć za niego zastępstwo. Dzięki temu w roli, którą pierwotnie miał grać Murray, możemy zobaczyć Steve'a Carella.

Światowa premiera "Asteroid City" miała miejsce w maju 2023 na festiwalu w Cannes. Yasmine Kandil z DiscussingFilm opisała film jako "czarujący", dodając, że Anderson pozostaje "jednym z najbardziej utalentowanych twórców współczesnej epoki kina".

Wes Anderson jest nie tylko reżyserem, ale też współautorem scenariusza filmu "Asteroid City". Napisał go ze swoim stałym współpracownikiem Romanem Coppolą. Razem wcześniej stworzyli scenariusze do filmów "Pociąg do Darjeeling", "Wyspa psów", "Kochankowie z Księżyca", "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" czy "Fenicki układ", który w czerwcu tego roku pojawił się na ekranach polskich kin.

"Asteroid City": gdzie obejrzeć na VOD?

"Asteroid City" pojawi się na Netfliksie już 14 sierpnia. Film obecnie jest również dostępny na platformie SkyShowtime oraz Canal+ (tylko do 13 sierpnia).

