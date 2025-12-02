"Troll 2": o czym jest nowy film Netfliksa?

"Troll 2" jest kontynuacją pierwszej części z 2022 roku. "Troll" okazał się ogromnym sukcesem i jest to dotychczas najpopularniejszy nieanglojęzyczny film Netfliksa, który obejrzało miliony widzów.

O czym jest druga część? Kiedy budzi się nowy wyjątkowo groźny troll, który zaczyna siać spustoszenie w całej Norwegii, Nora, Andreas i kapitan Kris stają przed najniebezpieczniejszą misją w swoim życiu. Aby powstrzymać bezlitosne stworzenie, muszą zdobyć nowych sojuszników i zagłębić się w odległą historię kraju. Zegar tyka, a fala zniszczenia zatacza coraz szersze kręgi. Bohaterowie muszą zmierzyć się z niemożliwym, aby ocalić ojczyznę przed pogrążeniem się w ciemności - czytamy w opisie Netfliksa.

Reklama

W obsadzie znaleźli się m.in. Ine Marie Wilmann, Kim S. Falck i Mads Sjøgård Pettersen. Za reżyserię odpowiada, podobnie jak w przypadku pierwszej odsłony, Roar Uthaug.

Co ciekawe, reżyser początkowo nie planował powstania sequela.

"Nie planowałem [zrobić] kontynuacji" - mówi Uthaug w rozmowie z GamesRadar+. "Podczas montażu pierwszego filmu zaczęły przychodzić mi do głowy pomysły na kontynuację i poszerzenie tej saga. Wtedy naprawdę się podekscytowałem" - dodał.

"Troll 2" nowym hitem Netfliksa w Polsce

"Troll 2" zadebiutował na Netfliksie 1 grudnia i w zaledwie jeden dzień wspiął się na szczyt rankingu. W Polsce zajmuje pierwsze miejsce w TOP 10 najpopularniejszych filmów ostatnich dni. Wyprzedza m.in. "Świąteczny skok" oraz "Szampańskie święta".

Do zestawienia załapała się także pierwsza część, która zajmuje obecnie piąte miejsce.

Czytaj więcej: Polski aktor zagrał u boku wielkich gwiazd. Film jest hitem Netfliksa