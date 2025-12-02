Nowość Netfliksa przyciąga tłumy Polaków. Wystarczył jeden dzień, by stał się hitem
"Troll 2" to długo wyczekiwana kontynuacja hitu Netfliksa, który stał się najpopularniejszym nieanglojęzycznym filmem platformy. W obsadzie znaleźli się znani aktorzy, a pieczę reżyserską objął ponownie Roar Uthaug.
"Troll 2" jest kontynuacją pierwszej części z 2022 roku. "Troll" okazał się ogromnym sukcesem i jest to dotychczas najpopularniejszy nieanglojęzyczny film Netfliksa, który obejrzało miliony widzów.
O czym jest druga część? Kiedy budzi się nowy wyjątkowo groźny troll, który zaczyna siać spustoszenie w całej Norwegii, Nora, Andreas i kapitan Kris stają przed najniebezpieczniejszą misją w swoim życiu. Aby powstrzymać bezlitosne stworzenie, muszą zdobyć nowych sojuszników i zagłębić się w odległą historię kraju. Zegar tyka, a fala zniszczenia zatacza coraz szersze kręgi. Bohaterowie muszą zmierzyć się z niemożliwym, aby ocalić ojczyznę przed pogrążeniem się w ciemności - czytamy w opisie Netfliksa.
W obsadzie znaleźli się m.in. Ine Marie Wilmann, Kim S. Falck i Mads Sjøgård Pettersen. Za reżyserię odpowiada, podobnie jak w przypadku pierwszej odsłony, Roar Uthaug.
Co ciekawe, reżyser początkowo nie planował powstania sequela.
"Nie planowałem [zrobić] kontynuacji" - mówi Uthaug w rozmowie z GamesRadar+. "Podczas montażu pierwszego filmu zaczęły przychodzić mi do głowy pomysły na kontynuację i poszerzenie tej saga. Wtedy naprawdę się podekscytowałem" - dodał.
"Troll 2" zadebiutował na Netfliksie 1 grudnia i w zaledwie jeden dzień wspiął się na szczyt rankingu. W Polsce zajmuje pierwsze miejsce w TOP 10 najpopularniejszych filmów ostatnich dni. Wyprzedza m.in. "Świąteczny skok" oraz "Szampańskie święta".
Do zestawienia załapała się także pierwsza część, która zajmuje obecnie piąte miejsce.
