"Mistrzowska rozgrywka": o czym opowiada nowy koreański hit? Opowieść oparta na faktach

"Mistrzowska rozgrywka" to dramat sportowy, bazujący na historii dwóch znanych graczy go (starochińskiej gry planszowej). W rolach głównych zobaczymy Lee Byung-huna ("Squid Game") w roli Cho Hun-hyuna oraz Yoo Ah-ina ("Płomienie") jako Lee Chang-ho.

Fabuła osadzona jest w latach 1980-1990 i skupia się na Cho Hun-hyunie, mistrzu go, który podczas amatorskiego konkursu odkrywa utalentowanego, ale niewytrenowanego młodego chłopca Lee Chang-ho. Mężczyzna decyduje się wziąć go pod swoje skrzydła, by uczynić z niego profesjonalistę. Problemy pojawiają się w momencie, gdy uczeń zaczyna sprzeciwiać się jego naukom. Kto wyjdzie zwycięsko z ostatecznego pojedynku?

Za reżyserię produkcji odpowiada Kim Hyung-joo, który pracował nad scenariuszem z Yoon Jong-binem. Tekst i niezwykła kreacja Lee Byung-huna zostały zauważone i otrzymały nominację do koreańskich nagród Baeksang Arts.

"Mistrzowska rozgrywka" już na Netfliksie!

Film "Mistrzowska rozgrywka" jest dostępny w bibliotece Netfliksa od 7 maja.

