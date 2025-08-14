Netflix na dniach doda wielki oscarowy hit. Arcydzieło współczesnego kina
"Interstellar" to nie tylko zapierające dech w piersiach widowisko, ale i poruszająca opowieść o miłości i poświęceniu. Reżyser Christopher Nolan połączył spektakularne efekty specjalne z przemyślanym scenariuszem, tworząc dzieło, które zarobiło setki milionów dolarów. Zdradzamy, gdzie oglądać.
"Interstellar" to epicki film science fiction w reżyserii Christophera Nolana, który zadebiutował w 2014 roku. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdy Ziemia staje w obliczu ekologicznej katastrofy i kurczących się zasobów naturalnych. W tej krytycznej sytuacji zespół astronautów, prowadzony przez byłego pilota NASA Coopera, wyrusza w misję przez nowo odkryty tunel czasoprzestrzenny, aby znaleźć nowy dom dla ludzkości. Film bada tematy takie jak miłość, poświęcenie i nieuniknione przeznaczenie.
W obsadzie "Interstellar" znaleźli się wybitni aktorzy, w tym Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine. Budżet produkcji wyniósł około 165 mln dolarów, w oryginalnym jesiennym cyklu wyświetlania zarobił 681 mln dolarów, a łącznie (po re-releasach) osiągnął 758,7 mln dolarów globalnie. Był nominowany do 5 Oscarów (w tym za najlepszą muzykę, scenografię, dźwięk). Wygrał statuetkę za w kategorii najlepsze efekty specjalne.
Film "Interstellar" już 17 sierpnia trafi na platformę streamingową Netflix. Tymczasem można go oglądać w różnych serwisach w ramach wypożyczenia.
