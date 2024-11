Świat science-fiction to przestrzeń, w której wyobraźnia nie ma granic. Filmy pełne futurystycznych wizji, technologicznych wynalazków i filozoficznych pytań o ludzką naturę przyciągają widzów od lat. Netflix oferuje szeroki wybór tytułów, które zachwycą każdego fana gatunku. Oto zestawienie produkcji, które warto zobaczyć.

"Anihilacja" - piękno i groza w Strefie X

Film "Anihilacja" z 2018 roku to mieszanka science-fiction, thrillera i psychologicznego dramatu. Opowieść skupia się na biolog Natalii (Natalie Portman), która dołącza do ekspedycji mającej zbadać tajemniczą Strefę X. To miejsce pełne jest niezwykłych zjawisk: zmutowanych stworzeń, zmienionej flory i krajobrazów rodem z koszmaru. Każdy krok w głąb tej strefy ujawnia, jak destrukcyjny może być kontakt z nieznanym.

Reklama

W filmie występują także Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh oraz Tessa Thompson, a reżyser Alex Garland tworzy hipnotyczną opowieść o samounicestwieniu i przetrwaniu. To tytuł dla tych, którzy kochają filmy pozostawiające widza z pytaniami.

"Ona" - sztuczna inteligencja w nietypowej odsłonie

"Ona" (2013) w reżyserii Spike’a Jonze to intymna opowieść o samotności i relacjach w świecie zaawansowanej technologii. Joaquin Phoenix wciela się w mężczyznę, który zakochuje się w sztucznej inteligencji (głos Scarlett Johansson). Film porusza głębokie tematy miłości, samotności i naszej zależności od technologii.

Zdjęcie Joaquin Phoenix w filmie "Ona" / Warner Bros./AF Archive/Mary Evans Picture Library / East News

"Tau" - technologia jako strażnik

"Tau" (2018) to trzymający w napięciu thriller science-fiction. Historia młodej Julii (Maika Monroe), porwanej przez naukowca pracującego nad nielegalnym eksperymentem, wciąga od pierwszych minut. Zamknięta w high-tech twierdzy, dziewczyna musi poradzić sobie z zaawansowanym systemem komputerowym Tau (głos Gary’ego Oldmana), który pełni rolę jej strażnika.

Reżyser Federico D'Alessandro umiejętnie łączy elementy thrillera z refleksją na temat etyki w technologii. To nie tylko film o walce o przetrwanie, ale także o ludzkiej relacji z maszynami.

"Nie patrz w górę" - satyra w kosmicznej skali

Chociaż "Nie patrz w górę" (2021) to przede wszystkim satyra, jego elementy science-fiction i refleksja nad przyszłością ludzkości sprawiają, że zasługuje na uwagę fanów gatunku. Obsada pełna gwiazd, w tym Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence, oraz wciągający scenariusz sprawiają, że trudno oderwać się od ekranu.

Zdjęcie Timothee Chalamet w filmie "Nie patrz w górę" / NIKO TAVERNISE/NETFLIX © 2021 / materiały prasowe

"Nowy początek" - komunikacja z obcymi

"Nowy początek" (2016), w reżyserii Denisa Villeneuve’a, to jeden z najbardziej unikalnych filmów science-fiction ostatnich lat. Kiedy na Ziemi lądują tajemnicze statki kosmiczne, lingwistka Louise Banks (Amy Adams) zostaje wezwana do rozszyfrowania języka obcych. Jednak to, co odkrywa, wykracza daleko poza język - zmienia sposób, w jaki postrzegamy czas i rzeczywistość.

Film urzeka swoją wizualną stroną i nastrojem, a przy tym stawia pytania o to, co oznacza komunikacja i zrozumienie. W obsadzie znajdziemy także Jeremy’ego Rennera i Foresta Whitakera.

"Interstellar" - podróż poza granice wszechświata

Christopher Nolan w "Interstellar" (2014) zaprasza nas na epicką podróż przez czas i przestrzeń. Historia Coopera (Matthew McConaughey), byłego pilota NASA, który wyrusza w misję mającą na celu uratowanie ludzkości, porusza tematy miłości, poświęcenia i nieskończoności.

Film zachwyca widowiskowymi efektami wizualnymi i wzruszającą historią, a muzyka Hansa Zimmera dodaje emocjonalnej głębi. To obowiązkowa pozycja dla fanów science-fiction o wysokich ambicjach.

Zdjęcie "Interstellar" / 2013 WARNER BROS ENTERTAINMENT I/Collection ChristopheL via AFP / AFP

"Sklonowali Tyrone’a" - komedia z nutą spisku

Jeśli szukacie czegoś lżejszego, ale wciąż utrzymanego w klimacie sci-fi, "Sklonowali Tyrone’a" (2023) będzie strzałem w dziesiątkę. John Boyega, Teyonah Parris i Jamie Foxx wcielają się w trójkę bohaterów, którzy odkrywają rządowy spisek związany z klonowaniem ludzi.

Film łączy humor z elementami thrillera, tworząc wyjątkowy klimat. Juel Taylor, reżyser tej produkcji, umiejętnie balansuje między absurdem a poważnym przesłaniem.

"Matrix" - klasyk, który nie starzeje się

Nie można mówić o science-fiction i nie wspomnieć o "Matrixie" (1999). Kultowe dzieło rodzeństwa Wachowskich z Keanu Reevesem w roli Neo zmieniło sposób, w jaki myślimy o rzeczywistości. Ta opowieść o hakerze, który odkrywa, że jego świat to tylko symulacja, pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń twórców.

Zdjęcie Plakat filmu "Matrix" / materiały prasowe

"Lucy" - człowiek na granicy ewolucji

"Lucy" (2014), z Scarlett Johansson w roli głównej, opowiada o kobiecie, która po przypadkowym zażyciu eksperymentalnej substancji zaczyna wykorzystywać pełny potencjał swojego mózgu. Film to mieszanka dynamicznej akcji i filozoficznych rozważań, które sprawiają, że widzowie długo po seansie zastanawiają się nad jego przesłaniem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sonic 3: Szybki jak błyskawica" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

Serialowy hit trafi na Netfliksa. Oto najciekawsze premiery nadchodzących dni

10 ukrytych perełek na Netfliksie – co obejrzeć, gdy szukasz czegoś wyjątkowego?

Te produkcje trzeba znać! Najlepsze filmy o sztucznej inteligencji