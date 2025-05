Narodziny legendy na ekranie. Głośny film wreszcie dostępny w Polsce

Oprac.: Justyna Miś VOD

"Saturday Night" przedstawia kulisy przygotowań do pierwszego odcinka kultowego programu komediowego "Saturday Night Live". Reżyser Jason Reitman zaprosił do współpracy aktorów takich jak Gabriel LaBelle, Rachel Sennott czy Dylan O'Brien. Film ominął polskie kina, a od kilku dni można go oglądać na platformie streamingowej.

Zdjęcie / Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images / Getty Images