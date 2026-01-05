"Dom dobry": najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego

W swoim najnowszym filmie Wojciech Smarzowski zagląda do polskich "dobrych domów". Dzieją się w nich rzeczy, o których większość woli milczeć.

Kiedy Gośka poznaje w internecie Grześka, jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.

Twórcy przekonują, że "Dom dobry" opowiada granicach miłości i jest produkcją, której nie da się zapomnieć. W filmie zobaczymy całą plejadę znakomitych polskich aktorów, a wśród nich: Agatę Kuleszę, Arkadiusza Jakubika, Marię Sobocińską i Andrzeja Konopkę. W główne role wcielili się rozchwytywany ostatnio Tomasz Schuchardt i niezwykle zdolna Agata Turkot.

"Bardzo zależało mi na tym, żeby Gośka była dziewczyną, w której wiele kobiet może się przejrzeć. Żeby to była fajna, normalna, wesoła, inteligentna dziewczyna, która walczy o siebie, która nie chce wchodzić w schematy, które wyniosła z domu, którą się lubi, której się kibicuje. Chciałam, żeby zaprzeczała też archetypowi ofiary, jaki mamy często w kinie, czyli że musi to być delikatna, nieśmiała osoba, pełna kompleksów, wycofująca się, rezygnująca z siebie na wielu płaszczyznach" - mówiła Turkot w rozmowie z Anną Kempys z Interii.

Tłumy Polaków ruszyły do kin na film Smarzowskiego. Pod koniec listopada zeszłego roku informowano, że "Dom dobry" zobaczyło ponad 2 mln widzów. Produkcję wciąż można zobaczyć w poszczególnych kinach.

"Dom dobry" wkrótce na streamingu. Gdzie oglądać?

Film "Dom dobry" trafi na platformę Prime Video już 23 stycznia 2026 r. Będzie go można zobaczyć w ramach abonamentu.

