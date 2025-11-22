Czarująca komedia romantyczna skradła serca Polaków. To nowy numer jeden
Platforma Netfliks ma nowy numer jeden! Urzekająca komedia romantyczna "Szampańskie święta" od kilku dni przyciąga przed ekrany polskich widzów i cieszy się niesłabnącą popularnością. To idealna propozycja na mroźne dni, która otula i pozwala zapomnieć o problemach codzienności. O czym opowiada film?
Film "Szampańskie święta" w reżyserii i według scenariusza Marka Stevena Johnsona opowie o romansie bizneswoman z urokliwym paryżaninem, który okazuje się być synem założyciela firmy, którą chciała kupić.
Sydney Price (Minka Kelly) to nabierająca rozpędu ambitna menedżerka, która wreszcie dostaje szansę poprowadzenia swojej pierwszej dużej transakcji - przejęcia renomowanej wytwórni szampana. Do miasta świateł przylatuje tuż przed świętami, przywożąc ze sobą nadzieję i zamiar dopięcia umowy na ostatni guzik. Podczas jedynej wolnej nocy postanawia nacieszyć się magią świątecznego Paryża. Zupełnie niespodziewanie poznaje wtedy urokliwego Henriego Cassella (Tom Wozniczka). Niestety romantyczna przygoda szybko się komplikuje, gdy Sydney odkrywa, że Henri jest synem założyciela firmy, którą ona właśnie próbuje przejąć - czytamy w opisie.
Za scenariusz i reżyserię odpowiada Mark Steven Johnson, znany z pracy przy takich produkcjach, jak "Zgrywus" czy "Pewnego razu w Rzymie".
Film "Szampańskie święta" ukazały się na Netfliksie 19 listopada i od razu podbił serca widowni. Od chwili premiery tytuł utrzymuje się na pierwszym miejscu wśród najchętniej oglądanych produkcji w Polsce.
