"Szampańskie święta": nowy film Netfliksa otula jak kocyk w chłodne dni

Film "Szampańskie święta" w reżyserii i według scenariusza Marka Stevena Johnsona opowie o romansie bizneswoman z urokliwym paryżaninem, który okazuje się być synem założyciela firmy, którą chciała kupić.

Sydney Price (Minka Kelly) to nabierająca rozpędu ambitna menedżerka, która wreszcie dostaje szansę poprowadzenia swojej pierwszej dużej transakcji - przejęcia renomowanej wytwórni szampana. Do miasta świateł przylatuje tuż przed świętami, przywożąc ze sobą nadzieję i zamiar dopięcia umowy na ostatni guzik. Podczas jedynej wolnej nocy postanawia nacieszyć się magią świątecznego Paryża. Zupełnie niespodziewanie poznaje wtedy urokliwego Henriego Cassella (Tom Wozniczka). Niestety romantyczna przygoda szybko się komplikuje, gdy Sydney odkrywa, że Henri jest synem założyciela firmy, którą ona właśnie próbuje przejąć - czytamy w opisie.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Mark Steven Johnson, znany z pracy przy takich produkcjach, jak "Zgrywus" czy "Pewnego razu w Rzymie".

"Szampańskie święta" skradły serca widzów Netfliksa

Film "Szampańskie święta" ukazały się na Netfliksie 19 listopada i od razu podbił serca widowni. Od chwili premiery tytuł utrzymuje się na pierwszym miejscu wśród najchętniej oglądanych produkcji w Polsce.

