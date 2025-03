"Motocykliści": fabuła, obsada

Wyreżyserowany przez Jeffa Nicholsa i zainspirowany książką fotograficzną Danny'ego Lyona, film "Motocykliści" podąża za losami klubu motocyklowego Vandals, który na przestrzeni lat zamienia się w gang. Fabuła skupia się na postaciach Johnny'ego (Tom Hardy), lidera klubu, oraz Benny'ego (Austin Butler), charyzmatycznego członka, którego związek z Kathy (Jodie Comer) stanowi istotny wątek historii.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sebastian Stankiewicz o roli w filmie "Misie" i kulisach pracy na planie INTERIA.PL

U boku wymienionych aktorów wystąpili także: Michael Shannon, Mike Faist, Boyd Holbrook, Norman Reedus oraz Damon Herriman. "Motocykliści" ukazali się w polskich kinach w wakacje zeszłego roku, lecz nie przyciągnęli zbyt dużej publiczności.

W rozmowie z magazynem "Interview", który z Butlerem przeprowadził Josh Brolin, Austin Butler opowiedział o wielkim wrażeniu, jakie wywarł na nim partnerujący mu w filmie "Motocykliści" Tom Hardy. Butler, nominowany do Oscara za kreację Elvisa Presleya w filmie "Elvis", był pod wielkim wrażeniem pełnego luzu zachowania Hardy'ego na planie.

"Wyobrażałem go sobie jako groźnego niedźwiedzia. Pełna powaga. Tymczasem to jeden z najzabawniejszych gości, jakiego spotkałem. Wygłupia się, aż reżyser krzyknie 'akcja!', a potem staje się najbardziej skoncentrowanym [aktorem], jakiego widziałem. Przypomina mi to historie, które słyszałem o Marlonie Brano, który rozmawiał sobie z operatorem aż do momentu, kiedy padał klaps" - opowiadał Butler.

"Motocykliści" online. Gdzie oglądać?

Film "Motocykliści" jest dostępny na SkyShowtime.