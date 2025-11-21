"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie": premiera pobiła rekord

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" to kolejny rozdział uniwersum kinowego "Obecność", opartego na prawdziwych wydarzeniach. W tej części popularnego cyklu Vera Farmiga i Patrick Wilson ponownie łączą siły, aby po raz ostatni wcielić się w role słynnych badaczy zjawisk paranormalnych – Eda i Lorraine Warrenów.

Tym razem muszą stawić czoła, najbardziej przerażającej sprawie w ich karierze. Chodzi o tajemnice domu Smurlów i złowrogie lustro, które zaczyna siać grozę i przerażenie w ich własnej rodzinie. Kiedy zagrożone jest życie ich córki, granice między światem żywych a zaświatami zaczynają się zacierać.

Produkcja pobiła rekord podczas wrześniowej premiery kinowej, zapisując się w historii jako największy globalny debiut wśród horrorów i umacniając pozycję "Obecności" jako najbardziej dochodowej serii horrorów wszech czasów.

U boku Farmigi i Wilsona występują Mia Tomlinson i Ben Hardy. Wcielają się oni odpowiednio w córkę Eda i Lorraine – Judy Warren oraz w jej chłopaka, Tony’ego Sperę. Oprócz nich w filmie grają Steve Coulter, powracający w roli ojca Gordona, Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton i Shannon Kook.

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" online. Gdzie oglądać?

Film "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" jest już dostępny na platformie HBO Max.

