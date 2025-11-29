"Państwo Rose": przebojowa komedia podbiła serca widzów

"Państwo Rose" to najnowsza wersja "Wojny państwa Rose" Warrena Adlera. Książka doczekała się już adaptacji w reżyserii Danny’ego DeVito z Michaelem Douglasem i Kathleen Turner w rolach głównych. Tym razem jako małżeństwo, które płynnie przechodzi z wielkiej miłości do szczerej nienawiści, oglądamy Benedicta Cumberbatcha i Olivię Colman. Poza nimi w filmie wystąpili między innymi Andy Samberg, Kate McKinnon, Allison Janney i Sunita Mani. Za reżyserię odpowiada Jay Roach, a za scenariusz Tony McNamara.

Fabuła skupia się na małżeństwie odnoszącego sukcesy architekta i utalentowanej szefowej kuchni, która poświęciła swe ambicje, by wychować dzieci. Wszystko zmienia się, gdy jego kariera załamuje się, a ona zaczyna nagle być doceniana.

Jakub Izdebski w recenzji w Interii chwalił błyskotliwy duet Cumberbatch-Colman.

"Scenariusz McNamary jeży się od złośliwości, które wspaniale wygrywają aktorzy. Cumberbatch wyśmienicie sprawdza się jako frustrat z przerostem ego, a Colman jako mama do rany przyłóż, która pod ciepłym uśmiechem skrywa tony pretensji do świata. Czy ich państwo Rose się kochają, czy się nienawidzą – zawsze czuć między nimi iskrę, przez którą trudno oderwać oczy od ekranu. Przynajmniej w pierwszej części filmu" - czytamy.

"Państwo Rose" online. Gdzie oglądać?

Film "Państwo Rose" ukazał się 29 sierpnia 2025 r. w kinach. Niedługo widzowie będą mieli okazję obejrzeć go na streamingu. "Państwo Rose" trafią na Disney+ już 3 grudnia.

