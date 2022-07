Patryk Vega: Fenomem polskiego kina

40 milionów sprzedanych biletów i współpraca z największymi gwiazdami w branży. Wśród nich - aktorskie legendy, głośne debiuty oraz zaskakujące występy zagranicznych gości. Do tego filmy, które zmieniły polskie kino sensacyjne i społecznie zaangażowane obrazy, które konsekwentnie przesuwały granice rekordów box office.

Za wszystkim tym stał Patryk Vega - reżyser i scenarzysta. Twórca niepokorny, kontrowersyjny, rezonujący - nigdy obojętny. Kim był, zanim chwycił za kamerę i dał się poznać widzom? Co ukształtowało go jako człowieka i filmowca? Skąd wzięły się pomysły, które jego ręka zamieniła w blockbustery pokroju: "Pitbull", "Botoks" czy "Kobiety mafii"? I co do tego wszystkiego ma wpis do Księgi Rekordów Guinnessa?

Odpowiedzi na każde z pytań przynosi najnowszy film fabularny reżysera "Niewidzialna wojna" , w którym w rolę Patryka Vegi wciela się, znany z występu u samego Quentina Tarantino, Rafał Zawierucha ( "Pewnego razu... w Hollywood" ). Natomiast jego matkę gra Anna Mucha ( "Miłość, seks & pandemia" ).

Rafał Zawierucha jako Patryk Vega

Praca na planie filmowym to nie tylko słynne: Kamera! Akcja! Zanim do tego dojdzie, aktorzy spędzają sporo czasu w charakteryzacji, czasami naprawdę sporo czasu.



Zobaczcie jak wyglądało przygotowanie charakteryzacji Rafała Zawieruchy, który w filmie "Niewidzialna wojna" wciela się w Patryka Vegę.

"Niewidzialna wojna": Patryk Vega nakręcił film o sobie

"To nie jest dokument, pomnik czy gloryfikacja. To wypełniona prawdą, emocjami i charakterystycznym humorem wartka opowieść o sobie samym, odkrywająca kulisy życia i kariery najbardziej kontrowersyjnego reżysera - Patryka Vegi" - pisze Kino Świat, dystrybutor filmu "Niewidzialna wojna" .

"W młodości próbował wszystkiego. Był komputerowcem i animatorem, piłkarzem, sprzedawcą nielegalnego oprogramowania, członkiem gangu, a nawet dilerem narkotyków. Cały czas jednak wiedział, że jego prawdziwym powołaniem jest kino - pasja, którą w dzieciństwie zaszczepił mu dziadek. A celem kręcenie filmów, jakich w Polsce nikt jeszcze nie stworzył. Szansa na realizację największych marzeń pojawia się, kiedy poprzez pracę w telewizji Patryk Vega (Rafał Zawierucha) poznaje bezwzględny świat polskiej policji i przestępczości zorganizowanej" - brzmi opis filmu.



Z czasem Patryk Vega osiąga oszałamiający sukces, a jego filmy i seriale stają się przebojami. Jednak sława i wielkie pieniądze mają swoją cenę. Czy wystawiony na pokusy i liczne pułapki show-biznesu Vega zdoła w porę dostrzec zbliżające się zagrożenie? Oto historia jego wzlotu, upadku i walki o duszę.



W filmie "Niewidzialna wojna" zagrali: Rafał Zawierucha ("Pewnego razu... w Hollywood", "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje"), Anna Mucha ("Miłość, seks & pandemia", "Pitbull. Nowe porządki"), Justyna Karłowska ("Pitbull"), Ignacy Klim ("Kler", "Wołyń") Artur Dziurman("Bogowie", "Rojst"), Zbigniew Kozłowski ("Polityka", "Proceder"), Michał Karmowski ("Pętla", "Kobiety mafii 2"), Piotr Cyrwus ("Kryptonim Polska", "Sala samobójców. Hejter"), Andrzej Franczyk ("Boże Ciało", "Lincz"), Waldemar Maliszewski("Pętla", "Pitbull").

Film trafi na ekrany kin 30 września 2022 roku.