"Joker" Todda Phillipsa otrzymał najwięcej, bo aż jedenaście, nominacji do Oscarów 2020. Zaledwie o jedną nominację mniej mają trzy inne produkcje: "1917" Sama Mendesa, "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino oraz "Irlandczyk" Martina Scorsese.

Chyba nikt nie spodziewał się, że to "Joker" otrzyma najwięcej nominacji /materiały prasowe

"Joker" to historia jednego z cieszących się najgorszą sławą superprzestępców z uniwersum DC. Przedstawiony przez Todda Phillipsa obraz śledzi losy Arthura Flecka, człowieka zepchniętego na margines, i pokazuje, jak stał się Jokerem. To nie tylko kontrowersyjne studium postaci, ale także opowieść ku przestrodze w szerszym kontekście.

Produkcja ma szanse na Oscary w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, reżyser i scenariusz adaptowany. Faworytem w kategorii najlepsza pierwszoplanowa rola męska jest wcielający się w tytułowego bohatera Joaquin Phoenix, który za swoją kreację został już nagrodzony Złotym Globem.

Wideo "Joker" [trailer 2]

Dziesięć nominacji otrzymał inny z obrazów, które święciły triumfy na Złotych Globach - "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino. Akcja najnowszego filmu reżysera rozgrywa się w Los Angeles w 1969 roku. Bohaterami obrazu są: Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) i Cliff Booth (Brad Pitt). Rick był kiedyś gwiazdą westernowego serialu telewizyjnego. Cliff to jego kumpel i kaskader. Obaj próbują się odnaleźć w Hollywood epoki hipisów, które bardzo różni się od miasta, które zastali, kiedy przybyli tu przed laty. Mimo to Rick mieszka w całkiem dobrej okolicy, a jego sąsiadką jest słynna Sharon Tate (Margot Robbie)...



Film również powalczy o Oscary w kategoriach najlepszy film i reżyser. Faworytami w kategoriach: najlepszy scenariusz oryginalny oraz najlepszy aktor drugoplanowy są odpowiednio Tarantino i jedna z gwiazd jego filmu - Brad Pitt.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pewnego razu... w Hollywood" [trailer 3] materiały dystrybutora

Dziesięć oscarowych szans ma także wojenny obraz "1917" Sama Mendesa. Ten rozgrywający się podczas pierwszej wojny światowej film, opowiada o dwójce młodych żołnierzy, którzy dostają rozkaz przedostania się za linię wroga, aby dostarczyć tajną wiadomość, która pozwoli brytyjskim żołnierzy uniknąć wpadnięcia w śmiertelną pułapkę. Mendes zadedykował produkcję swojemu dziadkowi.

Podobnie jak "Pewnego razu... w Hollywood", "1917" również powalczy o Oscary za najlepszy film, reżyserię i scenariusz oryginalny. Produkcja ma szansę na laury także w kategoriach technicznych, za najlepsze: zdjęcia, scenografię, dźwięk czy efekty specjalne.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "1917" [trailer 2] materiały dystrybutora

Dziesięć nominacji, ale w dziewięciu kategoriach, otrzymał również "Irlandczyk" Martina Scorsese. Produkcja platformy streamingowej Netflix nominowana jest za najlepszy film, reżyserię i scenariusz adaptowany. Aż dwie szanse na statuetkę ma w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy, w której nominowani zostali Al Pacino i Joe Pesci.



Wideo "Irlandczyk": Oficjalny zwiastun 2

Cztery kolejne filmy otrzymały po sześć nominacji. To "Historia małżeńska" Noaha Baumbacha, "Jojo Rabbit" Taki Waititiego oraz "Małe kobietki" Grety Gerwig i południowokoreański "Parasite" Bonga Joon-ho. Podobnie jak "Joker", "Pewnego razu.... w Hollywood", "1917" i "Irlandczyk" mają one szanse na Oscara w kategorii najlepszy film. Stawkę dziewięciu filmów uzupełnia "Le Mans 66" Jamesa Mangolda.



"Parasite" ma nominacje także w innych równie prestiżowych kategoriach, takich jak: najlepszy reżyser i najlepszy scenariusz oryginalny. Zdobywca Złotej Palmy na zeszłorocznym festiwalu w Cannes powalczy o Oscary także za scenografię i montaż. Jest też najpoważniejszym kandydatem do zwycięstwa w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy, gdzie znalazło się również polskie "Boże Ciało".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Parasite" [trailer] materiały dystrybutora

Nominacje otrzymały także inne produkcje z konkursu głównego ubiegłorocznego festiwalu w Cannes: docenieni Nagrodą Jury "Nędznicy" Ladja Ly (Francja), a także "Ból i blask" Pedro Almodovara (Hiszpania), który przyniósł grającemu główną rolę Antonio Banderasowi nagrodę dla najlepszego aktora (Hiszpan jest też nominowany do Oscara). Nominowana została także dokumentalna "Kraina miodu" z Macedonii w reżyserii Ljubomira Stefanowa i Tamary Kotewskiej.

Największymi niespodziankami jest brak aktorskich nominacji dla Tarona Egertona i Awkwafiny. Oboje kilka dni temu odbierali Złote Globy za swoje pierwszoplanowe kreacje w "Rocketmanie" i "Kłamstewku". Do zaskoczeń należy także zaliczyć brak nominacji dla Jennifer Lopez za rolę w "Ślicznotkach" oraz dla Lupity Nyong'o za "To my". Członkowie Akademii nie nominowali także jednej z najbardziej kasowych animacji w historii - odnoszącej sukcesy na całym świecie "Krainy lodu 2".

Z kolei aż dwie nominacje otrzymała Scarlett Johansson. Aktorka ma szansę na Oscara za rolę pierwszoplanową - za "Historię małżeńską" Noaha Baumbacha" oraz drugoplanową - za "Jojo Rabbit" Taiki Waititiego.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jojo Rabbit" [trailer] materiały dystrybutora

W tej pierwszej kategorii powalczy z laureatkami Oscara: Charlize Theron ("Gorący temat") oraz Renée Zellweger ("Judy"). Stawkę uzupełniają 25-letnia Saoirse Ronan ("Małe kobietki"), dla której jest to czwarta nominacja oraz debiutantka Cynthia Erivo ("Harriet").

Z kolei o Oscara za rolę drugoplanową powalczą z Johansson: koleżanka z planu Laura Dern ("Historia małżeńska"), Florence Pugh ("Małe kobietki"), Margot Robbie ("Gorący temat") i zdobywczyni Oscara za "Misery" Kathy Bates ("Richard Jewell").



Wideo "Historia małżeńska": Oficjalny zwiastun

Nominację otrzymał w tym roku - za muzykę do superprodukcji "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" - także 87-letni John Williams. Jest to jego 46. nominacja, a statuetkę odbierał dotąd czterokrotnie, za muzykę do filmów: "Lista Schindlera", "E.T.", "Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja" i "Szczęki".

Nominacje w Samuel Goldwyn Theater w Beverly Hills ogłosili aktorzy John Cho i Issa Rae. Laureatów Oscarów - najbardziej prestiżowych nagród świata filmowego, przyznawanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej - poznamy 9 lutego. W tym roku statuetki zostaną wręczone po raz 92.

Oscary 2020 - nominacje:

Najlepszy film:

"Le Mans '66"

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Parasite"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Historia małżeńska"

"1917"



Najlepszy reżyser:

Martin Scorsese - "Irlandczyk"

Quentin Tarantino - "Pewnego razu... w Hollywood"

Todd Phillips - "Joker"

Sam Mendes - "1917"

Bong Joon Ho - "Parasite"

Najlepsza aktorka:

Cynthia Erivo - "Harriet"

Scarlett Johansson - "Historia małżeńska"

Saoirse Ronan - "Małe kobietki"

Charlize Theron - "Gorący temat"

Renee Zellweger - "Judy"



Najlepszy aktor:

Antonio Banderas - "Ból i blask"

Leonardo Di Caprio - "Pewnego razu... w Hollywood"

Adam Driver - "Historia małżeńska"

Joaquin Phoenix - "Joker"

Jonathan Pryce - "Dwóch papieży"

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Kathy Bates - "Richard Jewell"

Laura Dern - "Historia małżeńska"

Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"

Florence Pugh - "Małe kobietki"

Margot Robbie - "Gorący temat"



Najlepszy aktor drugoplanowy:

Tom Hanks - "Cóż za piękny dzień"

Anthony Hopkins - "Dwóch papieży"

Al Pacino - "Irlandczyk"

Joe Pesci - "Irlandczyk"

Brad Pitt - "Pewnego razu... w Hollywood"



Najlepszy scenariusz oryginalny:

Rian Johnson - "Na noże"

Noah Baumbach - "Historia małżeńska"

Sam Mendes i Krysty Wilson-Cairns - "1917"

Quentin Tarantino - "Pewnego razu... w Hollywood"

Bong Joon Ho i Han Jin Won - "Parasite"



Najlepszy scenariusz adaptowany:

Steven Zaillian - "Irlandczyk"

Taika Waititi - "Jojo Rabbit"

Todd Phillips i Scott Silver - "Joker"

Greta Gerwig - "Małe kobietki"

Anthony McCarten - "Dwóch papieży"



Najlepszy film międzynarodowy:

"Boże Ciało" (Polska)

"Nędznicy" (Francja)

"Parasite" (Korea Południowa)

"Ból i blask" (Hiszpania)

"Kraina miodu" (Północna Macedonia)



Najlepsze zdjęcia:

Rodrigo Prieto - "Irlandczyk"

Lawrence Sher - "Joker"

Roger Deakins - "1917"

Robert Richardson - "Pewnego razu... w Hollywood"

Jarin Blaschke - "Lighthouse"

Najlepsze kostiumy:

"Irlandczyk" - Sandy Powell i Christopher Peterson

"Jojo Rabbit" - Mayes C. Rubeo

"Joker" - Mark Bridges

"Pewnego razu... w Hollywood" - Arianne Phillips

"Małe kobietki" - Jacqueline Durran

Najlepsza scenografia:

"Irlandczyk" - Bob Shaw i Regina Graves

"Jojo Rabbit" - Ra Vincent i Nora Sopková

"1917" - Dennis Gassner i Lee Sandales

"Pewnego razu... w Hollywood" - Barbara Ling i Nancy Haigh

"Parasite" - Lee Ha Jun i Cho Won Woo

Najlepsza charakteryzacja:

"Joker" - Nicki Ledermann i Kay Georgiou

"Judy" - Jeremy Woodhead

"Czarownica 2" - Paul Gooch, Arjen Tuiten and David White

"1917" - Naomi Donne, Tristan Versluis and Rebecca Cole

"Gorący temat" - Kazu Hiro, Anne Morgan and Vivian Baker

Najlepszy montaż:

"Le Mans '66" - Michael McCusker i Andrew Buckland

"Irlandczyk" - Thelma Schoonmaker

"Jojo Rabbit" - Tom Eagles

"Joker" - Jeff Groth

"Parasite" - Yang Jinmo

Najlepsza muzyka:

"Joker" - Hildur Guðnadóttir

"Małe kobietki" - Alexandre Desplat

"Historia małżeńska" - Randy Newman

"1917" - Thomas Newman

"Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie" - John Williams

Najlepsza piosenka:

"I Can't Let You Throw Yourself Away" - "Toy Story 4" (muzyka i słowa: Randy Newman)

"(I'm Gonna) Love Me Again" - "Rocketman" (muzyka: Elton John, słowa" Bernie Taupin)

"I'm Standing With You" - "Przypływ wiary"(muzyka i słowa: Diane Warren)

"Into The Unknown" - "Kraina lodu 2" (muzyka i słowa: Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez)

"Stand Up" - "Harriet" (muzyka i słowa: Joshuah Brian Campbell i Cynthia Erivo)



Najlepsza pełnometrażowa animacja:

"Jak wytresować smoka 3" - Dean DeBlois, Bradford Lewis and Bonnie Arnold

"Zgubiłam swoje ciało" - Jérémy Clapin and Marc du Pontavice

"Klaus" - Sergio Pablos, Jinko Gotoh and Marisa Román

"Praziomek" - Chris Butler, Arianne Sutner i Travis Knight

"Toy Story 4" - Josh Cooley, Mark Nielsen i Jonas Rivera

Najlepszy pełnometrażowy dokument:

"Amerykańska fabryka"

"The Cave"

"Krawędź demokracji"

"For Sama"

"Kraina miodu"

Najlepszy dźwięk:

"Ad Astra" - Gary Rydstrom, Tom Johnson i Mark Ulano

"Le Mans '66" - Paul Massey, David Giammarco i Steven A. Morrow

"Joker" - Tom Ozanich, Dean Zupancic i Tod Maitland

"1917" - Mark Taylor i Stuart Wilson

"Pewnego razu... w Hollywood" - Michael Minkler, Christian P. Minkler i Mark Ulano

Najlepszy montaż dźwięku:

"Le Mans '66" - Donald Sylvester

"Joker" - Alan Robert Murray

"1917" - Oliver Tarney and Rachael Tate

"Pewnego razu... w Hollywood" - Wylie Stateman

"Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie" - Matthew Wood i David Acord

Najlepsze efekty wizualne:

"Avengers: Koniec gry" - Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken i Dan Sudick

"Irlandczyk" - Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser i Stephane Grabli

"Król Lew" - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones i Elliot Newman

"1917" - Guillaume Rocheron, Greg Butler and Dominic Tuohy

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" - Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach i Dominic Tuohy

Najlepszy film krótkometrażowy:

"Brotherhood"

"Nefta Football Club"

"The Neighbors Window""

"Saria"

"Siostra"

Najlepsza krótkometrażowa animacja:

"Córka"

"Hair Love"

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"

Najlepszy krótkometrażowy dokument:

"In the Absence"

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)"

"Pokonani przez życie"

"St. Louis Superman"

"Walk Run Cha-Cha"