Informację o tym, że ceremonia rozdania Oscarów będzie miała jednego prowadzącego, podał prezydent ds. rozrywki w stacji ABC, Craig Erwich. "Usłyszeliście o tym jako pierwsi" - powiedział w trakcie wirtualnego spotkania z członkami Television Critics Association. Nie wyjawił jednak nazwiska osoby, która poprowadzi ceremonię.



Zainteresowany tą jednodniową posadą jest Tom Holland , gwiazdor najbardziej kasowego filmu ubiegłego roku - "Spider-Man: Bez drogi do domu" . "Gdyby mnie o to poproszono, zgodziłbym się i bardzo dobrze bym się tym bawił. Naprawdę by mi się to podobało" - wyznał aktor w rozmowie z portalem "The Hollywood Reporter".



Występy na scenie - ceremonia powróci w tym roku do Dolby Theatre - to dla Hollanda nie pierwszyzna. Swoją karierę aktorską rozpoczynał od udziału w musicalu na podstawie filmu "Billy Elliot".

Z informacji podawanych przez "The Hollywood Reporter" wynika, że przedstawiciele Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej już zwrócili się do Hollanda w celu przedyskutowania jego ewentualnego prowadzenia uroczystej gali.

Tom Holland urodził się 1 czerwca 1996 roku w Kingston upon Thames. Debiutował na deskach londyńskiego West Endu drugoplanową rolą w przedstawieniu "Billy Elliot: The Musical" w czerwcu 2008 roku. Niecałe trzy miesiące później, to jemu powierzono rolę tytułową. W 2012 roku po raz pierwszy pojawił się przed kamerą przy okazji dramatu katastroficznego "Niemożliwe" J.A. Bayony, w którym zagrał syna pary małżeńskiej (Naomi Watts, Ewan McGregor), rozdzielonej przez tragiczne tsunami, mające miejsce pod koniec 2004 roku na Oceanie Indyjskim. Za kreację Lucasa zebrał bardzo dobre recenzje, otrzymał nagrodę National Board of Review w kategorii "przełomowa rola", a także nominacje do Saturna i Critics Choice Award za "najlepszą kreację młodego aktora lub aktorki".

Ostatni raz ceremonię rozdania Oscarów poprowadził w 2018 roku Jimmy Kimmel. Rok później prowadzącym galę miał zostać Kevin Hart, jednak zrezygnował po tym, jak światło dzienne ujrzały ponownie jego homofobiczne tweety. Konsekwencją jego rezygnacji była też rezygnacja z tradycyjnej formy gali, którą do tej pory prowadził jeden gospodarz.

Rok później, z powodu pandemii COVID-19, zrezygnowano nie tylko z prowadzącego, ale i z urządzenia ceremonii w Dolby Theatre. Zorganizowana na stacji kolejowej Union Station ceremonia zanotowała znaczy spadek widzów w stosunku do roku ubiegłego - oglądało ją na żywo jedynie 10,4 miliona widzów, co było najgorszym wynikiem w historii Oscarów.

