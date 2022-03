Oscary 2022: Guillermo del Toro krytykuje kontrowersyjną decyzję

W poniedziałek, 28 lutego, Guillermo del Toro odbierał nagrodę Stowarzyszenia Hollywoodzkich Krytyków. W trakcie podziękowań zwrócił się do członków Akademii Filmowej z apelem.

Oscary 2022: Skandaliczna decyzja Akademii Filmowej

Zdaniem reżysera, Akademia pokrzywdziła wielu twórców filmowych, zmuszając ich do odebrania swoich Oscarów jeszcze przed rozpoczęciem transmisji na żywo z oscarowej gali. Mowa o nominowanych w takich kategoriach jak m.in. najlepsze muzyka, scenografia, montaż oraz film krótkometrażowy. Moment wręczenia im nagród będzie nagrany i zaprezentowany podczas transmisji w formie sekwencji montażowej.

Zamiast wręczenia Oscarów w tych kategoriach, organizatorzy Oscarów postanowili dołączyć do transmisji więcej elementów rozrywkowych w postaci dowcipnych skeczów czy numerów tanecznych. Ma to zapewnić wyższą oglądalność i z powrotem zainteresować widzów Oscarami. Zainteresowanie to w ubiegłym roku było rekordowo niskie.

Oscary 2022: Sprawdź listę nominowanych!

Ocary 2022: Guillermo del Toro protestuje

Z pomysłem Akademii nie zgadza się Guillermo del Toro.



"Wiele filmów z ostatnich miesięcy zostało stworzonych na przekór wielu problemom. Nie robiliśmy ich osobno, robiliśmy je razem. Ludzie, którzy robili je razem z nami, musieli zaryzykować dużo. W trakcie pandemii możliwość codziennej pracy była właściwie cudem" - powiedział reżyser.

"Muszę powiedzieć, że spośród wszystkich lat do myślenia o takich zmianach, obecny rok jest najgorszym rokiem do tego, by ci ludzie nie usłyszeli swoich nazwisk na żywo w trakcie Oscarów. To jest rok, kiedy powinny być ogłoszone na cały głos, bo poprzedni rok był kur***o dobrym rokiem dla filmów" - dodał.



Del Toro nie ma wątpliwości, że przemysł filmowy przetrwa pandemię.

"Wielu ludzi powtarza, że kino umiera. Owszem, to był ciężki rok dla filmów kinowych. Był to jednak, k***a, wspaniały rok dla kina jako języka. Wspaniale było oglądać żywotność tych filmów, ich pomysły. Pandemia nauczyła nas jednej rzeczy. Potrzebujemy schronienia, jedzenia, lekarstw i opowieści. Powiem tak, nieważne, w jaki sposób oglądamy filmy. Kino to nie rozmiar ekranu, ale rozmiar pomysłów. Naszej ambicji i obrazów, jakie tworzymy. Chcę więc powiedzieć: piep***ie się, kino żyje, kino jest piękne, a my przetrwamy ten krótki moment" - mówi.

W tym roku del Toro został nominowany do Oscara jako jeden z producentów filmu "Zaułek koszmarów" .

"Zaułek koszmarów": Fabuła, obsada, zwiastun

Gdy charyzmatyczny Stanton Carlisle ( Bradley Cooper ) spotyka na swej drodze niezwykłe małżeństwo: widzącą przyszłość Zeenę ( Toni Collette ) i jej męża, byłego telepatę, Pete'a ( David Strathairn ), postanawia odmienić swoje dotychczas pechowe życie.

Wraz z lojalną i szlachetną Molly ( Rooney Mara ) zaczyna wykorzystywać naiwność nowojorskich elit by się wzbogacić, a nowo nabyta wiedza szybko okazuje się przepustką do sukcesu. Wkrótce jednak Stanton posunie się o krok za daleko, gdy pod wpływem tajemniczej psychiatry ( Cate Blanchett ) zdecyduje się oszukać groźnego finansowego potentata ( Richard Jenkins ).



Film "Zaułek koszmarów" można oglądać od 28 stycznia na ekranach polskich kin.

