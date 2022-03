Kim jest Kodi Smit-McPhee?

Młody aktor ma w tym roku szansę na Oscara. W walce o nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej zmierzy się z takimi artystami, jak J.K.Simmons ("Being The Ricardos"), Troy Kotsur ("CODA"), Ciaran Hinds ("Belfast" ) oraz Jesse Plemons ("Psie pazury").



Kim jest Kodi Smit-McPhee ? Urodził się 13 czerwca w 1996 roku w Adelajdzie w Australii. Pochodzi z rodziny z aktorskimi korzeniami. Jego ojciec, Andy McPhee, jest uznanym aktorem. Jego starsza siostra, Sianoa Smit-McPhee, również gra w filmach.

Kodi Smit-McPhee zaczął występować w wieku 9 lat. Porzucił szkołę średnią i zajął się aktorstwem, obecnie mieszka w Los Angeles.

Zdjęcie Kodi Smit-McPhee na londyńskiej premierze filmu "Psie pazury" (2021) / Lia Toby / Getty Images

Kodi Smit-McPhee: Role filmowe

Zadebiutował w 2005 roku w dramacie australijskim "Stranded". Rola w filmie "Mój ojciec i ja" (2007), w którym zagrał u boku Erica Bany , przyniosła mu nagrodę krytyków australijskich i nominację do nagrody Young Artist Awards.

Potem wystąpił z Viggo Mortensenem w głośnym filmie "Droga" (2009), za który otrzymał nominację do nagrody AFI dla najlepszego aktora oraz do nagrody Broadcast Film Critics Association Awards dla najlepszego młodego aktora.



Następnie Smit-McPhee zagrał główną rolę w filmie "Pozwól mi wejść" (2010), który przyniósł mu nominację do nagrody Critics Choice Awards dla najlepszego młodego aktora.



Jego kolejne role pochodzą z filmów: "Romeo i Julia" (2013), "Ewolucja planety małp" (2014), "Slow West" (2015), "X-Men: Apocalypse" (2016), "Alfa" (2018) i "X-Men: Dark Phoenix" (2019).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Alfa" [trailer 3] materiały dystrybutora

Kodi Smit-McPhee: Prywatnie, wiek, wzrost, waga

Prywatnie aktor jest związany z Rebeccą Phillipou. Spotka się z nią już od kilku lat. Aktor ma obecnie 25 lat, w czerwcu będzie obchodził swe 26. urodziny.



Kodi Smit-McPhee mierzy 185 cm wzrostu i waży około 64 kg. Jego konto na Instagramie obserwuje ponad 78 tysięcy użytkowników.



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Kodi Smith-McPhee i nominacja do Oscara za "Psie pazury"

25-letni aktor ma w tym roku szansę na Oscara. W filmie Jane Campion "Psie pazury" zagrał u boku takich gwiazd, jak Benedict Cumberbatch , Kirsten Dunst i Jesse Plemons .



Film opowiada o rodzinie ranczerów z Montany. Jest rok 1925, a głównymi bohaterami opowieści są dwaj bracia, Phil i George. Phil jest typowym samotnikiem i drapieżcą, który żyje w zgodzie z naturą i potrafi znaleźć słaby punkt w każdym człowieku. George ma w sobie więcej ciepła i empatii, a także czysto ludzkiej przyzwoitości. To on poślubia wdowę Rose i zostaje ojczymem jej syna Petera (w tej roli Kodi Smith-McPhee}. Philowi ciężko zaakceptować decyzję swojego brata, tym bardziej, że czerpie perfidną satysfakcję z drwienia z kobiety i chłopaka. A to prowadzi w linii prostej do konfliktu, którego nikt się nie spodziewał.

Za drugoplanową rolę w tym filmie Kodi Smith-McPhee otrzymał już kilka nagród, m.in. Złoty Glob, nagrodę ACCTA oraz wyróżnienia od krytyków z Los Angeles, Austin, Chicago, Bostonu, Dallas, San Francisco i Londynu.



Czy uda mu się również zdobyć Oscara? Tego dowiemy się już w nocy z 27 na 28 marca.

Wideo "Psie pazury": Oficjalny zwiastun

