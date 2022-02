Nicole Kidman , która w 2003 roku dostała Oscara za rolę w poruszającym dramacie "Godziny", w tym roku znów ma szansę znaleźć się w gronie szczęśliwych laureatów tej nagrody. W tym roku została nominowana za występ w dramacie biograficznym "Being the Ricardos" w reżyserii Aarona Sorkina. Aktorka wcieliła się w nim w legendę amerykańskiej telewizji Lucille Ball, która zasłynęła jako gwiazda emitowanego w latach 50. XX wieku serialu komediowego "Kocham Lucy".

Nicole Kidman: Najtrudniejsza rola w karierze

Kidman, która za tę rolę otrzymała już Złoty Glob, podkreśla w wywiadach, że zagranie Lucille Ball było największym wyzwaniem w jej karierze. A tuż po ogłoszeniu nazwisk nominowanych do Oscara artystów zamieściła na Instagramie post, w którym podziękowała za to wyróżnienie.



"To była najtrudniejsza rola, jaką kiedykolwiek zagrałam. Bardzo doceniam to, że zostałam w ten sposób doceniona" - napisała gwiazda. W wyścigu po statuetkę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej Kidman zmierzy się z Jessicą Chastain ("Oczy Tammy Fay"), Olivią Colman ("Córka"), Penelope Cruz ("Matki równoległe") oraz Kristen Stewart ("Spencer").

