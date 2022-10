"Bądź sobą Selena. Nikogo nie obchodzi to, co robisz" - słyszymy słowa Seleny Gomez w zwiastunie dokumentu "Selena Gomez: My Mind and Me", który opublikowany został w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego.

Data premiery trailera nie jest przypadkowa. "Selena Gomez: My Mind and Me" jest bowiem opowieścią o sześcioletniej walce gwiazdy nie tylko z toczeniem rumieniowatym, lecz również zmaganiami z depresją i stanami lękowymi, które doprowadziły artystkę do załamania nerwowego.

"To [film] o tym, kim jestem. O akceptacji miejsca, w którym się znalazłam. Jestem wdzięczna, że żyję" - mówi Gomez.

Wideo Selena Gomez: My Mind & Me — Official Trailer | Apple TV+

Reżyserem i producentem "Selena Gomez: My Mind and Me" Alek Keshishian ("W łóżku z Madonną"). Za produkcję obrazu odpowiada firma Lighthouse Management & Media, która ma na koncie m.in. pokazywany na platformie Apple TV+ dokument “Billie Eilish: Świat lekko zamglony".

Selena Gomez: Zaczynała karierę w familijnych produkcjach Disneya

Selena Gomez zaczynała karierę jako nastolatka w familijnych produkcjach Disneya, jednak dość szybko zerwała z wizerunkiem grzecznej gwiazdy rolą w skandalizującym filmie "Spring Breakers" . Niedawno zaskoczyła swoich fanów, zapowiadając "muzyczną emeryturę" i koncentrację na "prawdziwej karierze aktorskiej".

O kłopotach zdrowotnych gwiazdy głośno było już w 2017 roku, kiedy Gomez przeszła poważną operację przeszczepu nerki. Dawczynią była przyjaciółka aktorki, Francia Raisa. O całym fakcie poinformowała sama gwiazda, publikując na Instagramie zdjęcie, na którym na dwóch łóżkach, po operacji leży ona i dawczyni organu, jej przyjaciółka.

"Zdałem sobie sprawę, że niektórzy moi fani zauważyli, że zniknęłam na jakiś czas i komentowali, że nie promowałem mojej nowej muzyki, z której byłam bardzo dumna. Potrzebowałam przeszczepu nerki ze względu na tocznia i ją dostałam. Musiałem to zrobić dla mojego zdrowia (...) Chcę publicznie podziękować mojej rodzinie i niesamowitemu zespołowi lekarzy za to, co zrobili dla mnie przed i po zabiegu. I wreszcie, nie mam słów, aby opisać, co zrobiła dla mnie Francia Raisa. Dała mi wyjątkowy prezent i ofiarę, przekazując mi swoją nerkę. Błogosławię cię. Kocham cię tak bardzo, siostro" - napisała gwiazda pod zdjęciem.

