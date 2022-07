Selena Gomez przyszła na świat 22 lipca 1992 roku. Gdy miała 5 lat, jej rodzice rozwiedli się. Selena została z matką, która występowała w sztukach teatralnych. To dzięki niej jej córka zainteresowała się aktorstwem.

Debiutowała w wieku siedmiu lat w programie dla dzieci "Barney i przyjaciele". W 2003 roku wystąpiła w filmie "Mali agenci 3D: Trójwymiarowy odjazd", a w 2005 w filmie telewizyjnym "Strażnik Teksasu: Próba ognia", który był rozwinięciem popularnego serialu z Chuckiem Norrisem.

Selena Gomez: Od Disneya do "Spring Breakers"

W 2005 roku nastąpił przełom w karierze Gomez. Wtedy rozpoczęła się jej współpraca z Disneyem. Młoda gwiazda pojawiła się gościnnie w serialach "Nie ma to jak hotel" oraz "Hannah Montana". Wzięła także udział w dwóch pilotażowych odcinkach nowych seriali, jednak żaden z nich nie doczekał się całego sezonu.

Reklama

Selena Gomez: Gwiazdka Disneya 1 / 8 Na zdjęciu: Selena Gomes Źródło: Getty Images Autor: Rob Kim udostępnij

W 2007 roku Gomez znalazła się w obsadzie emitowanego na Disney Channel serialu "Czarodzieje z Waverly Place". Wcieliła się w Alex Russo, młodą i leniwą czarodziejkę, która często wpadała w kłopoty z powodu nierozważnego używania magicznych mocy. Gomez wcielała się w nią aż do zakończenia serialu w 2012 roku. Równolegle rozwijała swoją karierę muzyczną.

W 2012 roku Gomez zerwała z wizerunkiem grzecznej gwiazdki Disneya wystąpiła w kontrowersyjnym filmie Harmony’ego Korine’a "Spring Breakers". Wcieliła się w studentkę, która wraz z grupą koleżanek postanawia spędzić wiosenną przerwę na imprezowaniu. Gdy do zabawy dołącza gangster Alien (James Franco), nagle robi się niebezpiecznie. Oprócz Gomez w filmie wystąpiła także inna gwiazda Disneya, znana z filmów "High School Musical" Vannessa Hudgens.

"Spring Breakers" 1 / 8 5 kwietnia trafi na ekrany polskich kin jeden z najbardziej kontrowersyjnych obrazów ubiegłego roku. W "Spring Breakers" Harmony'ego Korine'a gwiazdy młodzieżowych hitów - Selena Gomez ("Ramona i Beezus") i Vanessa Hudgens ("High School Musical") - pokazują się z nieznanej dotychczas strony. Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

Po skandalizującym "Spring Breakers" Gomez długo czekała na dobrą rolę. W międzyczasie miała poważne problemy zdrowotne.

W 2017 roku Gomez przeszła poważną operację przeszczepu nerki. Dawczynią była przyjaciółka aktorki, Francia Raisa. O całym fakcie poinformowała sama gwiazda, publikując na Instagramie zdjęcie, na którym na dwóch łóżkach, po operacji leży ona i dawczyni organu, jej przyjaciółka.

"Zdałem sobie sprawę, że niektórzy moi fani zauważyli, że zniknęłam na jakiś czas i komentowali, że nie promowałem mojej nowej muzyki, z której byłam bardzo dumna. Potrzebowałam przeszczepu nerki ze względu na tocznia i ją dostałam. Musiałem to zrobić dla mojego zdrowia (...) Chcę publicznie podziękować mojej rodzinie i niesamowitemu zespołowi lekarzy za to, co zrobili dla mnie przed i po zabiegu. I wreszcie, nie mam słów, aby opisać, co zrobiła dla mnie Francia Raisa. Dała mi wyjątkowy prezent i ofiarę, przekazując mi swoją nerkę. Błogosławię cię. Kocham cię tak bardzo, siostro" - napisała gwiazda pod zdjęciem.

Selena Gomez: Prawdziwa kariera aktorska

W 2019 roku Gomez zagrała w komedii zombie "Truposze nie umierają" Jima Jarmuscha. Aktorka wystąpiła obok Billa Murraya, Adama Drivera, Toma Waitsa i Steve’a Buscemiego. Z tym pierwszym szczególnie dobrze dogadywała się podczas premiery, co nie uciekło uwadze paparazzi. Wszyscy zastanawiali się, co takiego jej szeptał do ucha... Na kilku zdjęciach widać także, że Murray przytula się do aktorki.

Dziennikarka "Vanity Fair" spytała Murraya, co szeptał młodszej koleżance. "Nie pamiętam" - odpowiedział rozbawiony aktor. "Próbowałem ją uspokoić. Naprawdę ją lubię. (...) Jest miła i naturalna. Zawsze cieszę się, że mogę znaleźć jakąś współczesną ikonę popu, którą naprawdę lubię" - mówił po chwili Murray.

Zdjęcie Selena Gomez i Bill Murray / Barcroft Media / Getty Images

W tym samym roku Gomez pojawiła się także w filmie Woody’ego Allena "W deszczowy dzień w Nowym Jorku". Wcieliła się w nim w młodszą siostrę byłej dziewczyny głównego bohatera, którą ten spotyka przypadkiem włócząc się po Manhattanie. W okolicach premiery wybuchła afera z ponownymi oskarżeniami Allena o molestowanie seksualne przez jego przybraną córkę Dylan Farrow. Chociaż reżyser zaprzeczył jej słowom, Amazon zerwał z nim kontrakt na cztery filmy wart 68 milionów dolarów. Z kolei Gomez publicznie przeprosiła za współpracę z nim, a swoją gażę przekazała na rzecz organizacji walczących z przemocą seksualną.

Rok temu w szczerym wywiadzie dla magazynu "Vogue" artystka opowiedziała o trudnym czasie pandemii oraz o tym jak niemal odcięła się od mediów społecznościowych, aby wreszcie zacząć żyć swoim życiem, a nie spoglądać na życie innych. W wywiadzie podzieliła się również smutną refleksją na temat swojej kariery muzycznej.

"Trudno jest dalej tworzyć muzykę, kiedy ludzie niekoniecznie traktują cię poważnie. Miałam chwile, kiedy zastanawiałam się, po co to robię, jaki jest tego sens. 'Lose You to Love Me' uważam za najlepszą piosenkę, jaką kiedykolwiek wydałam, a niektórym to wciąż nie wystarczało. Myślę, że jest wielu ludzi, którzy lubią moją muzykę i jestem im za to bardzo wdzięczna, dzięki nim wciąż to robię. Jednak myślę, że gdy wydam następny album, będzie inaczej. Chcę spróbować jeszcze raz, zanim przejdę na emeryturę" - zapowiedziała.

Selena Gomez zdradziła też, że innym powodem, dla którego planuje tę "muzyczną emeryturę, jest to, że chce bardziej skupić się na graniu w filmach i dać sobie szansę na "prawdziwą karierę aktorską".

Selena Gomez: Kino i media społecznościowe

Jednym z planowanych projektów aktorskich Gomez jest film o wybitnej alpinistce Silvii Vasquez-Lavado, która zdobyła tzw. Koronę Ziemi, czyli wspięła się na najwyższe szczyty na każdym z kontynentów.

Vasquez-Lavado była w dzieciństwie wykorzystywana seksualnie, przez co potem zmagała się z depresją. Gdy wyjawiła to mamie, ta zachęciła ją do opuszczenia Peru. Silvia udała się do USA, gdzie otrzymała stypendium Fulbrighta. Studiowała na Uniwersytecie Millersville. Mieszka w San Francisco. W 2014 roku założyła Courageous Girls, organizację non-profit pomagającą osobom, które doświadczyły przemocy seksualnej i handlu ludźmi. Gwałcone kobiety zachęca do tego, by odzyskały siłę, determinację i wiarę w siebie - tam, gdzie ona to robi, w wysokich górach.

Instagram Post

Vasquez-Lavado osobiście zabiegała o to, by w filmie zagrała ją właśnie Selena Gomez. Aktorka skomentowała jej wpis na instagramowym profilu słowami: "Jestem zaszczycona, że mogę opowiedzieć Twoją historię. Jesteś dla mnie inspiracją".

Selena Gomez wystąpi też niedługo w produkcji "Spiral" opowiadającej o uzależnionej od mediów społecznościowych influencerce, której ciało - dosłownie - zaczyna się rozpadać. Producentem obrazu będzie raper Drake, który wcześniej przyłożył rękę do sukcesu serialu "Euforia".

Temat thrillera psychologicznego "Spiral" powinien być bliski Selenie. Ta bowiem od trzech lat unika mediów społecznościowych, bo przeraża ją wszechobecny tam język nienawiści. Ma za sobą także pobyt w klinice w 2016 roku, gdzie walczyła z uzależnieniem od informacji. Dopiero po terapii nauczyła się rozpoczynać dzień szklanką wody, a nie nerwowym sprawdzaniem powiadomień z Facebooka i Instagrama.

Swoimi profilami na Instagramie i Twitterze (w pierwszym medium śledzi ją 337 mln obserwatorów, a w drugim 66 mln) zarządza za pośrednictwem asystentki. Sama jednak pisze teksty postów i wybiera zdjęcia.



Selena Gomez: Serialowy powrót

W 2022 roku po latach przerwy wróciła do telewizji występem w serialu "Zbrodnie po sąsiedzku". Ostatni raz można było ją zobaczyć na małym ekranie w nadawanym w latach 2007-2012 serialu Disneya "Czarodzieje z Waverly Place", który przyniósł jej popularność

Bohaterami "Zbrodni po sąsiedzku" jest trójka miłośników kryminalnych podcastów - Gomez partnerują Steve Martin i Martin Short - którzy rozpoczynają własne śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci mieszkańca ich apartamentowca.



Zdjęcie Selena Gomez / Rich Fury / Getty Images

"Selena jest wspaniałą aktorką, świetnie udawała, że wie, kim jesteśmy. Zapytałem ją o to, co zrobiła, gdy dowiedziała się, że będzie ze mną pracować. 'Wygooglowałam cię' - odpowiedziała" - wyznał Martin Short w rozmowie zorganizowanej przez portal "Deadline".

Wideo Only Murders in the Building Season 2 | Trailer | Hulu

Zobacz też:

"Ennio": Zagraj to jeszcze raz, Ennio [recenzja]

"Głupcy": Splątane stany miłości [recenzja]

"Elvis": Magnetyzm, charyzma, talent, look [recenzja]

"Powodzenia, Leo Grande": Kino, które łamie seksualne tabu [recenzja]