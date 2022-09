Gdynia 2022: "The Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej ze Złotymi Lwami

Odbierając Złote Lwy Agnieszka Smoczyńska podziękowała reżyserom, którzy nie zostali nagrodzeni na sobotniej gali. Reżyserka "The Silent Twins" wspomniała m.in. nazwiska Jerzego Skolimowskiego i Wojciecha Smarzowskiego, ale zwróciła też uwagę na młodych twórców: Damiana Kocura i Grzegorza Mołdę.

Srebrnymi Lwami nagrodzono "Filip" Michała Kwiecińskiego. "To niesamowita nagroda" - powiedział reżyser. "Dziękuję ekipie, bardzo się zaprzyjaźniliśmy i te przyjaźnie na długo pozostaną w naszych sercach". "Chciałem podziękować jeszcze jednej osobie - aktorowi Erykowi Kulmowi. Przez rok oddał swoje ciało i duszę dla tego filmu. Bez niego ten film by nie powstał" - dodał reżyser.

Najlepszym reżyserem imprezy wybrano Jacka Bławuta ("Orzeł. Ostatni patrol"). "Zawsze z zazdrością patrzyłem na tą nagrodę. No to mam" - powiedział Bławut. "Ekipie dziękowałem na planie (...). Może powiem o czymś innym. Jakaś pandemia wkradła się do mojej rodziny. Przez film wyrażamy miłość, którą na co dzień trudno wyrażać. Moja córka skończyła szkołę filmową. jak się zapytałem, dlaczego poszła do szkoły filmowej, powiedziała: Żeby mieć kontakt z tobą"

Bławut wspomniał też, że muzykę do jego filmu napisał jego syn. "Myślę, że w ten sposób powiedział, że nie kocha. Bo nigdy tego nie mówi" - przyznał Bławut, na koniec dziękując "najważniejszej osobie" - swojej żonie.

Nagrodę za główną rolę kobiecą trafiła do rąk Doroty Pomykały ("Kobieta na dachu"). "Takie role, wiecie - koleżanki w moim wieku - nie zdarzają się zbyt często. Ktoś powiedział: 'Kochajcie scenarzystów'. Zgadzam się: 'Piszcie dla nas'" - powiedziała aktorka, nie mogą ukryć zarówno radości, jak i wzruszenia. "Nawet mi w ustach zaschło, co mi się nie zdarza" - zakończyła Pomykała.

Statuetkę za główną rolę męską otrzymał Piotr Trojan ("Johnny"), dziękując ze sceny m.in. reżyserowi Danielowi Jaroszkowi. "Na koniec chciałem podziękować sobie, bo jestem z siebie bardzo dumny" - nietypowo zakończył wystąpienie Trojan.

Nagroda za najlepszy scenariusz trafiła do rąk Szymona Augustynowicza i Jacka Lusińskiego - autorów filmu "Śubuk" - opowieści o walce młodej kobiety, matki autystycznego chłopca, z bezdusznym systemem. Jacek Lusiński podziękował wszystkim kobietom, z którymi udało mu się porozmawiać podczas przygotowań do pisania scenariusza filmu. "Bardzo się cieszę, że państwo docenili tę historię, ale bardziej bym się cieszył, gdyby państwo doceniło te kobiety" - podsumował Lusiński.

Nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej przypadła Małgorzacie Hajewskiej-Krzysztofik za rolę w filmie "Iluzja". Statuetkę w imieniu nieobecnej laureatki odebrała reżyserka Marta Minorowicz, przyznając, że jest wielką wielbicielką talentu Hajewskiej-Krzysztofik. "Kilkanaście razy oglądałam 'Rodzeństwo' Krystiana Lupy, głównie dla niej" - przyznała, dodając, że rola w "Iluzji" była pisana dla mężczyzny, jednak po poznaniu Małgorzaty Hajewskiej-Krzysztofik postanowiła przepisać ją specjalnie dla niej.

Najlepszym aktorem drugoplanowym wybrano Grzegorza Przybyła za rolę w "Strzępach". Aktor podziękował rodzicom oraz żonie, przypominając jedno z pytań, jakie usłyszał od widza w Gdyni - jaki koszt poniósł pan, kręcąc ten film? "Ja nie wiem, wie o tym moja żona. Dziękuję ci bardzo, Dominika" - powiedział Przybył.

Reżyser i scenarzysta Filip Bajon odebrał statuetkę Platynowych Lwów za całokształt twórczości. "To rzadko się zdarza w środowisku filmowym - jest bardzo lubiany i w ogóle nie ma wrogów" - przedstawił laureata prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Jacek Bromski.



"Głęboka jest studnia przeszłości" - Bajon przypomniał słowa Tomasza Manna. "Ja do tej studni przeszłości czasami sięgałem" - kontynuował reżyser, powracając do fundamentalnego pytania, które zadawali sobie wybitni intelektualiści: "Skąd się bierze zło?".

"Zło jest na Kremlu. Stamtąd się wzięło i rozprzestrzeniło" - powiedział Bajon, przyznając, że "nie wyciągnęliśmy wszystkich wniosków [a] konsekwencje były tragiczne".

Reżyser podkreślił, że "zło zaczyna się od fałszowania znaczenia słów". "Bądźcie czujni i zwracajcie uwagę, kiedy słowa zostają sfałszowane" - zaapelował Bajon.

Nagrody 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni:

Złote Lwy - "The Silent Twins" (reż. Agnieszka Smoczyńska)

Srebrne Lwy - "Filip" (reż. Michał Kwieciński)

Najlepsza reżyseria - Jacek Bławut ("Orzeł. Ostatni patrol")

Główna rola kobieca - Dorota Pomykała ("Kobieta na dachu")

Główna rola męska - Piotr Trojan ("Johnny")

Drugoplanowa rola kobieca - Małgorzata Hajewska-Krzysztofik ("Iluzja")

Drugoplanowa rola męska - Grzegorz Przybył ("Strzępy")

Najlepszy scenariusz - Szymon Augustynowicz, Jacek Lusiński ("Śubuk")

Najlepsze zdjęcia - Michał Sobociński ("Filip")

Najlepsza muzyka - Marcin Macuk i Zuzanna Wrońska ("The Silent Twins")

Debiut reżyserski lub drugi film - "Strzępy" (reż. Beata Dzianowicz)

Profesjonalny debiut aktorski - Marta Stalmierska ("Johnny", "Apokawixa")

Najlepsza charakteryzacja - Dariusz Krysiak ("Filip", "Orzeł. Ostatni patrol")

Najlepsze kostiumy - Magadalena Rutkiewicz-Luterek ("Wesele")

Najlepsza scenografia - Jagna Dobesz ("The Silent Twins")

Najlepszy dźwięk - Radosław Ochnio i Michał Fojcik ("Orzeł. Ostatni patrol")

Najlepszy montaż - Bartłomiej Piasek, Piotr Wójcik ("Orzeł. Ostatni patrol")

Złoty Pazur - "Apokawixa" (reż. Xawery Żuławski)

Nagroda Publiczności - "Johnny" (reż. Daniel Jaroszek)

Najlepszy film w Konkursie Filmów Krótkometrażowych - "Victoria" (reż. Karolina Porcari)

Najlepszy film Konkursie Filmów Mikrobudżetowych - "Słoń" (reż. Kamil Krawczycki)

Nagroda Specjalna w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych - "Obudź się (reż. Filip Dzierżawski)

Platynowe Lwy - Filip Bajon