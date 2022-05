Życie prywatne niewątpliwie położyło się cieniem na karierze Johnny'ego Deppa . Głośny rozwód z Amber Heard i oskarżenia o przemoc domową, z jednego z najbardziej cenionych aktorów Hollywood, uczyniły persona non grata. Uratować wizerunek aktora może zmazać toczący się proces o zniesławienie, który aktor wytoczył swojej byłej żonie. Rehabilitacji domagają się również fani, którzy tłumnie zasiedli do swoich komputerów i podpisują petycję domagając się powrotu Deppa w roli Jacka Sparrowa.

Informacje o komplikacjach w ich związku wyszły na jaw w maju 2016 roku po gwałtownej kłótni pary w ich domu w Los Angeles. Heard zgłosiła się wtedy do sądu z prośbą o ochronę, jako dowód na przemoc domową, pokazując swoją pobitą twarz. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji.



To nie jest pierwsza sprawa sądowa pomiędzy byłymi małżonkami. Wcześniej w sądzie zeznawały także byłe partnerki gwiazdora Vanessa Paradis i Winona Ryder .

Johnny Depp i Lori Anne Allison

Johnny Depp poważną relację nawiązał już jako 20-latek, a Lori Anne Allison była jego pierwszą miłością. Pobrali się w 1986 roku, jednak małżeństwo przetrwało tylko dwa lata. Matt Green w biografii gwiazdora "The Amazing Life of Johnny Depp" napisał, że Lori Anne była siostrą basisty, kolegi z zespołu, w którym grał Depp. Wiele wskazuje, że nadal łączą ich poprawne relacje. Była żona Deppa postanowiła nawet zabrać głos w kwestii sporu gwiazdora z Amber Heard.

"Jest mi przykro, że Johnny Depp musi przez to przechodzić. Ma tak ogromne serce i zasługuje na szczęście w życiu. Nigdy nie podniósł na mnie ręki ani nie był wobec mnie agresywny. Życzę mu wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że wkrótce wróci do robienia tego, co kocha" - podkreśliła jego pierwsza żona.

Johnny Depp i Sherilyn Fenn

Fani serialu "Twin Peaks" z pewnością dobrze znają kolejną ukochaną aktora. Sherilyn Fenn zaczęła spotykać się z Deppem pod koniec lat 80. Choć krążyły plotki o zaręczynach, to nigdy nie zostały one potwierdzone. Byli kochankowie pozostają w ciepłych relacjach.

"Kiedy naprawdę kogoś kocham, robię to na całe życie. I będę nadal wspierać JCD moją pierwszą miłość w wieku 19 lat" - napisała aktorka na Instagramie, publikując zdjęcie z Deppem.

Jennifer Grey i Johhny Depp

Jennifer Grey promuje obecnie swój pamiętnik zatytułowany "Out of the Corner: A Memoir". W książce gwiazda "Dirty Dancing" opisuje lata dorastania, karierę w Hollywood i romanse z największymi gwiazdami show-biznesu. W najnowszym wywiadzie aktorka ujawniła, że po zerwaniu zaręczyn z Matthew Broderickiem pocieszenie w ramionach innego mężczyzny znalazła bardzo szybko. Zaledwie kilka tygodni później przyjęła bowiem oświadczyny Johnny'ego Deppa.

Jak się okazuje, ich związek błyskawicznie wszedł w nową, poważniejszą fazę. Goszcząc w programie "The Drew Barrymore Show" Grey zdradziła, że Depp też się jej oświadczył. "Z Matthew i Johnnym byłam zaręczona w tym samym miesiącu" - powiedziała. "To był znak, że zbliżają się kłopoty" - dodała.

Choć jej związek z gwiazdorem "Piratów z Karaibów" zakończył się po kilku miesiącach, aktorka nadal ciepło wspomina dawnego ukochanego. "Johnny Depp z 1989 roku był niewyobrażalnie, wręcz abstrakcyjnie piękny. Nigdy nie spotkałam piękniejszego faceta" - wspomina byłego narzeczonego Grey i dodaje, że romans z nim był doskonałym lekiem na ból po zerwaniu z Broderickiem. "Między nami był ogień. To było właściwie pie... ognisko. Ta przygoda zrekompensowała mi wszystko, przez co przeszłam" - wyznała. Szybko jednak odkryła, że Depp ma też mroczną stronę i wykazuje cechy "szalonego zazdrośnika i paranoika".



Winona Ryder i Johnny Depp

W tamtym czasie Winona Ryder i Johnny Depp tworzyli najpiękniejszą parę w Hollywood. Byli razem od 1989 do 1993 roku, doszło nawet do zaręczyn. Po tym związku aktorowi pozostała ważna pamiątka - tatuaż, który symbolizuje jego miłość do Ryder. Niestety ich uczucie w końcu wygasło i nigdy nie doszło do zaślubin.

Zdjęcie Winona Ryder i Johnny Depp / Barry King/WireImage / Getty Images

Johnny Depp i Juliette Lewis

Ich relacja była krótka, ale romans odbił się szerokim echem w świecie show-biznesu. Depp i Lewis poznali się na planie film "Co gryzie Gilberta Grape'a" (1993) roku. Tuż przed tym zdarzeniem aktorka miała romans z innym przystojnym aktorem, Bradem Pittem.

Zdjęcie Leonardo Di Caprio, Johnny Depp, Juliette Lewis w filmie "Co gryzie Gilberta Grape'a" / Paramount /Courtesy Everett Collection / East News

Kate Moss i Johnny Depp

O tej parze także było w pewnym czasie głośno. Ta relacja potrwała nieco dłużej niż poprzednie romanse aktora. Spotykali się od 1994 do 1998 roku. Choć związek ten wzbudzał niemałe kontrowersje, to Moss podkreślała, że nikt nie potrafił się nią zaopiekować tak jak Depp oraz, że był dla niej ogromnym wsparciem w jej problemach emocjonalnych.

Zdjęcie Johnny Depp i Kate Moss / PHOTOlink/Everett Collection/East News / East News

Vanessa Paradis i Johnny Depp

Para rozstała się w 2012 roku, niespodziewanie kończąc 14-letni związek. W tym czasie urodziło im się dwoje dzieci: Lily- Rose i Jack.

W wywiadzie udzielonym "Daily Mail" w 2015 roku, Depp tak mówił o swojej dawnej miłości: "Jest wspaniała i jako matka, i kobieta. Kiedy znajdujesz kobietę, która jest dla ciebie dobra, z którą masz dzieci, nie opuszczasz tak po prostu okrętu. Miłość może się zmienić, ale zawsze będziesz ją kochać, nieważne co".



Zdjęcie Johnny Depp i Vanessa Paradis / Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc / Getty Images

Johnny Depp i Amber Heard

Para poznała się w 2011 roku na planie komedii "Dziennik zakrapiany rumem" . Chociaż w obrazie pojawiła się odważna scena seksu między bohaterami, nikt nie podejrzewał, że relacje gwiazd wykroczą poza plan filmowy. Depp wciąż jeszcze deklarował miłość do Vanessy Paradis , a biseksualna Amber od czterech lata żyła w związku z artystką Tasyą van Ree. Jednak w styczniu 2012 roku, po 14 latach idealnego związku, Johnny Depp porzucił matkę swych dzieci. Pod koniec stycznia 2014 roku na palcu Amber pojawił się pierścionek zaręczynowy.

Zdjęcie Amber Heard i Johnny Depp / Kevin Mazur/Getty Images for Spike TV / Getty Images

Do rozwodu doszło trzy miesiące później. Za odejście Heard Depp zgodził się zapłacić jej 7 milionów dolarów. Aktorka jednak nigdy więcej nie będzie mogła zaskarżyć byłego męża o wykorzystywanie i znęcanie się w trakcie trwania ich relacji.

"Nasz związek był przepełniony pasją i bardzo zmienny, ale zawsze połączony więzami miłości" - napisali w oświadczeniu Depp i Heard. "Nigdy nie było naszą intencją szkodzenie sobie, czy to fizyczne, czy emocjonalne. Żadne z nas nie stawiało fałszywych zarzutów, by się wzbogacić" - oświadczyli wówczas byli małżonkowie. Jak zakończy się proces Johnny'ego Deppa i Amber Heard, okaże się zapewne za kilka miesięcy.



Zdjęcie Trwa proces o zniesławienie, jaki Johnny Depp wytoczył Amber Heard / Sarah Silbiger/Consolidated News Pictures/Getty Images / Getty Images

Zdjęcie Amber Herad przed budynkiem sądu / Ron Sachs/Consolidated News Pictures/Getty Images / Getty Images

