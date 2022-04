Depp kontra Heard: Jest wideo! Pijany aktor się awanturuje

Kolejny dzień procesu, jaki Johnny Depp wytoczył swojej byłej żonie, przyniósł nowe dowody na to, że... nie ma racji. Amber Heard nagrała go bowiem potajemnie, gdy pijany miotał się po kuchni. Gwiazdor stwierdził, że to tylko kolejne łajdactwo z jej strony.

Johnny Depp /Paul Morigi /Getty Images