Amber Heard zniesławiła byłego męża, rozgłaszając, że stosował on wobec niej przemoc domową - tak orzekła ława przysięgłych, składająca się z pięciu mężczyzn i dwóch kobiet. Ławnicy przyznali w związku z tym Johnny'emu Deppowi odszkodowanie w wysokości 15 milionów dolarów, ale Heard będzie musiała zapłacić "tylko" 10,35 miliona dolarów z powodu zapisów w prawie stanu Wirginia, dotyczących odszkodowań karnych. Aktorka ma z kolei otrzymać 2 mln dolarów odszkodowania za zniesławiające ją oświadczenia prawnika Deppa - Adama Waldmana.

Amber Heard rozczarowana po wyroku sądu

Aktorka wydała po wyroku oświadczenie, w którym stwierdziła, że jest "niewymownie" rozczarowana. "Jestem załamana, że góra dowodów wciąż nie wystarczyła, by przeciwstawić się nieproporcjonalnej władzy i ogromnym wpływom mojego byłego męża" - stwierdziła. Wyraziła przy tym obawy o bezpieczeństwo kobiet. "A jeszcze bardziej jestem rozczarowana tym, co ten werdykt oznacza dla innych kobiet. To porażka. Cofa nas do czasów, gdy kobieta upominająca się o swoje prawa mogła zostać publicznie zawstydzona i upokorzona. Odrzuca ideę, że przemoc wobec kobiet powinna być traktowana poważnie".

Gwiazda "Aquamana" zasugerowała też, że adwokaci Deppa zmanipulowali ławników, "skłaniając ich" do zignorowania dowodów, które przyczyniły do "jej wygranej" we wcześniejszym procesie w Wielkiej Brytanii. Chodzi o sprawę sprzed prawie dwóch lat, kiedy Depp przegrał proces o zniesławienie, jaki wytoczył brytyjskiemu tabloidowi The Sun". Sąd uznał wtedy, że redakcja gazety nie złamała prawa, nazywając gwiazdora "damskim bokserem". Na koniec swojego oświadczenia Heard podkreśliła, że choć smuci się po przegranej, to jeszcze bardziej smutno jej na myśl, że "straciła prawo do swobodnego i otwartego mówienia", które - "jak jej się wydawało" - ma jako Amerykanka.

Amber Heard znajduje spokój w willi na pustyni

Jak informuje "New York Post", aktorka ostatnio coraz więcej czasu spędza w swojej posiadłości w Yuca Valley, oddalonej o ok. 200 kilometrów od Los Angeles mieścinie otoczonej przez pustynię Mojave. Pustynną rezydencję z trzema sypialniami i trzema łazienkami kupiła w 2019 roku za 570 tysięcy dolarów w ramach prywatnego funduszu powierniczego na... nazwisko swojego księgowego.

W marcu Heard udostępniła na Instagramie wykonane na terenie posiadłości zdjęcie, do którego pozuje z córką, urodzoną przez matkę zastępczą. Szybko wyłączyła możliwość dodawania komentarzy pod tym postem ze względu na ogromną liczbę pogróżek, pod adresem jej i jej dziecka.

Amber Heard ma córkę

35-letnia aktorka 1 lipca ujawniła w mediach społecznościowych, że dzięki surogatce, 8 kwietnia powitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Dziewczynka ma na imię Oonagh Paige. Oryginalne imię dziewczynka otrzymała na cześć nieżyjącej matki Amber Heard.

Informacji o narodzinach córki aktorki towarzyszył post o tym, że najwyższy czas pożegnać utarte, patriarchalne schematy. Bo, jak zauważyła świeżo upieczona mama: "nie jest potrzebny pierścionek, aby mieć łóżeczko".

Jak podaje magazyn "People", aktorka już cztery lata temu postanowiła, że będzie matką. Zastrzegając jednak wyraźnie, że będzie to macierzyństwo na jej warunkach. 1 lipca oznajmiła światu, że plan się powiódł. "Jestem bardzo podekscytowana tym, że mogę podzielić się z Wami tą wiadomością" - napisała w mediach społecznościowych, publikując obok zdjęcie, na którym trzyma w ramionach noworodka.

