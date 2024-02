Gwiazdor jednak zaśpiewa na Oscarach! Kogo jeszcze zobaczymy na scenie?

Oscary 2024: Ryan Gosling zaśpiewa na żywo piosenkę "I'm Just Ken"

Jak ogłosił serwis Variety, powołując się na anonimowych informatorów, podczas tegorocznego rozdania Oscarów zobaczymy śpiewającego na scenie Ryana Goslinga . Gwiazdor "Barbie" wykona na żywo utwór Marka Ronsona i Andrew Wyatta "I'm Just Ken", który - podobnie jak on sam - ma szansę na statuetkę.

Gosling często w ostatnim czasie poruszał kwestię swojego występu na Oscarach w kolejnych wywiadach. "Nie poproszono mnie o to jeszcze. Może to za duże ryzyko, bym to ja ją zaśpiewał? Nie wiem, czy by się to udało. Jestem jednak otwarty na propozycję" - przekonywał.



Również Ronson nie wyobrażał sobie, aby jego piosenkę zaśpiewał na ceremonii ktoś inny. "Uważam, że jeśli Ryan jej nie zaśpiewa, to nie zaśpiewa jej nikt inny" - zapewniał.

"I’m Just Ken" jest jedną z dwóch piosenek z filmu "Barbie", która została nominowana do Oscara. Drugą jest "What Was I Made For?" Billie Eilish i Finneasa. To właśnie ten ostatni utwór jest tegorocznym faworytem w tej kategorii.

Z kolei Gosling ma szansę na zwycięstwo w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. To jego trzecia nominacja w karierze. Poprzednio doceniono go za główne role w filmach: "Szkolny chwyt" i "La La Land".



"Barbie" weszła do kin 21 lipca 2023 roku. Film okazał się najbardziej kasową produkcją sezonu. Zarobił 1,446 miliarda dolarów na całym świecie.



Oscary 2024: To oni wręczą w tym roku statuetki

Wiemy już też, kogo oprócz Goslinga zobaczymy na scenie, ponieważ ujawniono nazwiska pierwszych osób, które będą w tym roku przyznawać statuetki. Potwierdzono, że Oscary wręczą zeszłoroczni laureaci: Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan i Jamie Lee Curtis.

Oprócz nich na scenie zobaczy również takie gwiazdy, jak: Zendaya, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Nicolas Cage, Jessica Lange, Mahershala Ali, Lupita Nyong'o, Matthew McConaughey oraz Sam Rockwell.

Ceremonia rozdania najważniejszych nagród w filmowym świecie odbędzie się w nocy z 10 na 11 marca polskiego czasu.