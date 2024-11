Jessica Alba gwiazdą w filmie o braciach Maserati

Jessica Alba , nominowana do Złotego Globu za rolę w serialu "Dark Angel" z 2000 roku, dołączyła właśnie do obsady biograficznego filmu "Maserati: The Brothers", poświęconego pionierom automobilizmu.

Aktorka zagra Sandrę, kolejną postać z otoczenia tytułowych braci, którzy rozwinęli swoją słynną markę samochodową w garażu w Bolonii. Kim jest Sandra? Opis jest bardzo enigmatyczny, podobnie jak w przypadku wcześniej ogłoszonych ról Anthony’ego Hopkinsa i Andy’ego Garcii. Pierwszy z nich zagra finansistę, Antonelliego, drugi pana Rossiniego. Tyle póki co wiadomo o tych rolach.

Rola jednego z braci Maseratti, Alfieriego, przypadła w udziale Michele’owi Morrone’owi - gwieździe erotycznej serii "365 dni" . To on w 1927 roku zasiadł za kierownicą pierwszego samochodu wyścigowego wyprodukowanego przez jego rodzinną firmę.

Występ w Coppa Messina zakończył się dla niego jednak fatalnym wypadkiem już na pierwszym okrążeniu. Stracił nerkę i zmarł pięć lat później w wyniku źle wykonanej operacji.



Jak informuje PAP, producentem "Maserati: The Brothers" jest Andrea Iervolino, którego ambicją jest przeniesienie na ekran prawdziwych historii pionierów automobilizmu. Wyprodukował już filmy o Enzo Ferrarim i Ferruccio Lamborghinim. Pracuje też nad filmem o Ettore Bugattim.