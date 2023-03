Oscary 2023: Kto będzie wręczał statuetki? Znamy pierwsze gwiazdy

Oscary 2023: Kto wręczy złote statuetki?

Na liście oscarowych prezenterek znalazły się m.in. takie aktorki jak: Glenn Close (8 nominacji do Oscara), Emily Blunt , Jennifer Connelly (Oscar za rolę w "Pięknym umyśle"), Ariana DeBose (Oscar za rolę w "West Side Story"), Melissa McCarthy (2 oscarowe nominacje) i Zoe Saldaña .



Reklama

Statuetki będą wręczać również aktorzy - m.in. Riz Ahmed (1 Oscar za film krótkometrażowy "Długie pożegnanie" i 1 nominacja aktorska), Troy Kotsur (Oscar za rolę w filmie "CODA"), Dwayne Johnson , Samuel L. Jackson (honorowy Oscar za całokształt twórczości i 1 nominacja) i Michael B. Jordan .



Nazwiska kolejnych gwiazd, które na oscarowej gali wystąpią w roli prezenterów, mamy poznać w najbliższym czasie.



Zdjęcie Gala rozdania Oscarów to wydarzenie, na które czeka cały świat / 123RF/PICSEL

Oscary 2023: Kto ma szanse na nagrody Akademii Filmowej?

Przypomnijmy, że film "Wszystko wszędzie naraz" Daniela Kwana i Daniela Scheinerta otrzymał najwięcej, aż jedenaście nominacji do Oscarów. Szansę na statuetkę ma też polski kandydat - "IO" Jerzego Skolimowskiego, który rywalizować będzie w kategorii "najlepszy film międzynarodowy".

Laureatów nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej poznamy w niedzielę 12 marca podczas gali, która odbędzie się w hollywoodzkim Dolby Theatre. Gospodarzem uroczystości będzie Jimmy Kimmel. Aktor i komik w przeszłości dwukrotnie pełnił tę funkcję - w 2017 i 2018 roku.

"Propozycja poprowadzenia gali oscarowej po raz trzeci to albo wielki zaszczyt albo pułapka. Tak czy inaczej, jestem wdzięczny Akademii za to, że zaprosiła mnie zaraz po tym, jak wszyscy mocni kandydaci powiedzieli 'nie'" - zażartował artysta, cytowany przez portal US Magazine.

95. galę rozdania Oscarów poprowadzi Jimmy Kimmel . Będzie to już jego trzeci występ w tej roli.