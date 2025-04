Mastercard OFF CAMERA: Pokaz specjalny filmu "Zemsta" oraz spotkanie z twórcami

Oprac.: Krystian Zając OFF Camera

W ramach sekcji Pokazy specjalne na 18. Mastercard OFF CAMERA, 29 kwietnia o godz. 19:00 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki odbędzie się pokaz filmu "Zemsta" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Po projekcji zaplanowano spotkanie z gwiazdami produkcji: Katarzyną Figurą, Rafałem Królikowskim oraz Lechem Dyblikiem, które poprowadzi Krzysztof Kwiatkowski. To doskonała okazja, by odświeżyć to wielkie dzieło lub poznać je po raz pierwszy oraz wysłuchać rozmowy z jego autorami.

Zdjęcie Rafał Królikowski i Katarzyna Figura wezmą udział w spotkaniu z publicznością po pokazie "Zemsty" / Vision / East News