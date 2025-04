Nie zwalniamy! Słońce świeci już na dobre, więc przygotowaliśmy całą masę niespodzianek i nie zawahamy się Wam ich pokazać! Po wczorajszym dniu pełnym atrakcji na miasteczku dzisiaj... mamy ich jeszcze więcej. A to wciąż dopiero początek! Kina plenerowe, rozmowy z gwiazdami OFF NA MAKSA i oczywiście pokazy w kinach stacjonarnych.

OFF NA MAKSA - rozmowy z gwiazdami!

Gwiazdy świecą bardzo jasno nad naszym miasteczkiem, wpadnijcie posłuchać ciekawostek o pracy, przy naszych festiwalowych filmach!

O 12:00 - Maks Behr w rozmowie z Magdą Dwurzyńską, zeszłoroczną zdobywczynią Nagrody Mastercard Rising Star. O 14:00 - Marcin Radomski w rozmowie z Olgą Hajdas, której "Imago" wygrało zeszłoroczny Konkurs Polskich Filmów Fabularnych. Już o 16:00 - Maks Behr w rozmowie z Sebastianem Delą, którego możemy zobaczyć w tegorocznym "Innego końca nie będzie" (reż. Monika Majorek), a niewiele później fascynująca rozmowa z Piotrem Stramowskim!

Reklama

Co w kinie plenerowym?

Już dzisiaj czekają na was niezapomniane emocje w kinie plenerowym i to aż w trzech lokalizacjach!

Zabierajcie znajomych na wieczorne seanse i przychodźcie tłumnie na nasze seanse, bo nie ma nic lepszego niż seans pod wiosennym niebem w Krakowie.

Kino przy Galerii Krakowskiej, godz. 17:00 i seans naszych marzeń: "Harry Potter i Komnata Tajemnic" , reż. Chris Columbus. W tym samym miejscu o 20 będzie można zobaczyć "Opadające liście", reż. Aki Kaurismäki.

Tymczasem na Placu Szczepańskim, godz. 20:30 na kinomaniaków czeka produkcja "Bulion i inne namiętności", reż. Anh Hung Tran.

Dzisiaj będzie ostatnia możliwość, by zobaczyć kino plenerowe i poczuć podgórskiego ducha, a to wszystko za sprawą seansu o 20:30 w Kinie Plenerowym na Rynku Podgórskim. Kinomaniacy będą mogli zobaczyć wtedy "Holy Spider", reż. Ali Abbasi.

Interesuje cię Konkurs Polskich Filmów Fabularnych? W takim razie organizatorzy zapraszają o 18:45 na "Lany poniedziałek" oraz "Utratę równowagi" o 21 - obie produkcje dostępne w MOS Urodzinowe Kino MASTERCARD.

Z kolei wśród filmów z Konkursu Głównego, które dzisiaj będą wyświetlane to "Rabia" (reż. Mareike Engelhardt) o 16:45 oraz “Brzydka siostra" (reż. Emilie Blichfeldt) - w Auli ASP.

Festiwalowe hity z Interią!

W tym roku festiwal chwali się bardzo mocną reprezentację filmów z sekcji Festiwalowe Hity, których partnerem jest Interia. Zobaczycie absolutnie same perełki: "This Life of Mine" (reż. Sophie Fillières),"Meanwhile on Earth" (reż. Jérémy Clapin), "My Sunshine" (reż. Hiroshi Okuyama), "After Party" (reż. Vojtĕch Strakat). Koniecznie sprawdźcie MOS Urodzinowe Kino Mastercard!

Kwiaty Polskie z Mastercard OFF Camera

A wieczorem wpadnijcie do Klubu Spotkań Poczta Główna! Zagrają: stypa LIVE ACT oraz KWIATY POLSKIE - kolektyw DJsko-aktorski, w którego skład wchodzą Nikodem Rozbicki i Ignacy Liss.