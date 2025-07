25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty: fani przybyli na festiwal specjalnie dla Huberta.

Trwa jubileuszowa, 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BNP Paribas Nowe Horyzonty. Wydarzenie filmowe w stolicy Dolnego Śląska zapewnia niezapomniane doznania nie tylko fanom kina. Organizatorzy zadbali także o niespodzianki dla miłośników muzyki - każdego wieczoru w klubie festiwalowym Arsenał odbywają się DJ sety oraz koncerty. 25 lipca miał miejsce występ Huberta., który szturmem zdobył polską scenę i zgromadził pokaźne grono odbiorców (co widać było także we Wrocławiu). Co działo się tego dnia na scenie?

Hubert. wystąpił na koncercie we Wrocławiu w ramach Nowych Horyzontów /Adam Słaboń /materiały prasowe