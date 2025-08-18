Dokumenty na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Dyrektorka Artystyczna Joanna Łapińska komentuje: "po świetnie przyjętej w tamtym roku pierwszej odsłonie sekcji Dokument w Gdyni wracamy z równie mocnym programem. Pokażemy poruszające historie mówiące o fundamentalnych wartościach. Przywołamy sylwetki filmowczyń i filmowców, którzy doskonale rozumieli, jaką siłę może mieć kino. Polskie dokumenty są wyraziste i odważne, co doskonale wybrzmi w tej części festiwalu".

Dokumenty w Gdyni

Laureat głównej nagrody IDFA, "Pociągi" Macieja Drygasa, to poetycki esej, ukazujący, że w podróży pociągiem jest coś pięknego, magicznego, ale często też bardzo bolesnego. W filmie "Gość" (reżyseria: Zuzanna Solakiewicz, Zvika Gregory Portnoy) poznamy syryjskiego uchodźcę Alhydera, który tkwi w limbo polsko-białoruskiej granicy. "Silver" (reżyseria: Natalia Koniarz) opowiada o katorżniczych warunkach w kopalniach srebra w boliwijskim Potosí. "Pod powierzchnią" Kingi Michalskiej to z kolei psychologiczna podróż przez współczesną Polskę, która splata ze sobą historie Polaków mieszkających w cieniu nazistowskich obozów zagłady.

Reklama

Dokument w Gdyni – Portrety

Dokumentalny portret "Pasażer Andrzej Munk", zrealizowany przez Michała Bielawskiego, przedstawia dorobek artystyczny reżysera polskiej szkoły filmowej, wykorzystując unikalne, częściowo nieznane materiały archiwalne, fragmenty filmów, kroniki i zdjęcia. W "Rysopisie znalezionym po latach" (reżyseria: Sławomir Rogowski, Stanisław Zawiśliński) odnajdziemy wielowymiarowy portret jednego z najbardziej wyrazistych twórców polskiej kinematografii – Wojciecha Jerzego Hasa. "Pasja według Agnieszki" (reżyseria: Wojciech Staroń) opowiada z kolei o jednej z najwybitniejszych montażystek polskiego kina, Agnieszce Bojanowskiej, oraz mistrzu obrazu, operatorze Bogdanie Dziworskim – tematem dokumentu jest ich relacja i pasja wspólnego tworzenia.

Dokument w Gdyni. Lista filmów

"Gość", reżyseria: Zuzanna Solakiewicz, Zvika Gregory Portnoy

"Pociągi", reżyseria: Maciej Drygas

"Pod powierzchnią", reżyseria: Kinga Michalska

"Silver", reżyseria: Natalia Koniarz

"Pasażer Andrzej Munk", reżyseria: Michał Bielawski

"Pasja według Agnieszki", reżyseria: Wojciech Staroń

"Rysopis znaleziony po latach", reżyseria: Sławomir Rogowski, Stanisław Zawiśliński

50. FPFF. Kiedy odbędzie się święto polskiego kina?

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22–27 września 2025 roku w Gdyni.