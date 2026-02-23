Polski film to prawdziwe olśnienie. Czuły portret współczesnych młodych ludzi

Ten film jest listem miłosnym do rodzeństwa - do ludzi, którzy nawet gdy szukają własnych dróg, w końcu i tak spotykają się przy jednym stole, próbując się nawzajem zrozumieć. "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" w kinach już od 13 marca.

Młody mężczyzna w kamizelce odblaskowej rozmawia przez telefon, trzymając plastikową butelkę, w tle miejsce remontu z materiałami budowlanymi i osobą pracującą.
Bartłomiej Deklewa w scenie z filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"Darek Minkiewiczmateriały prasowe

"Nie ma duchów w mieszkaniu": O filmie

Określany mianem olśnienia "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", debiut fabularny Emi Buchwald, to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku. Obraz otrzymał aż dziesięć nominacji do Polskich Nagród Filmowych Orły.

Wchodząca w dorosłość czwórka rodzeństwa próbuje odnaleźć własne ścieżki, nie tracąc przy tym łączących ich więzi. Najmłodszy, Benek, mierzy się z bolesnym odrzuceniem ze strony starszego brata, Franka, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Chłopaka nawiedza także tajemnicza zjawa - Dusiołek - niepozwalająca mu zasnąć i wywołująca nagłe napady paniki.

Kadr z filmu "Nie ma duchów mieszkaniu na Dobrej"
Gdynia Festiwal Filmowy

Reżyserskie odkrycie. Dawno nikt tak nie mówił o polskiej rodzinie

Jakub Izdebski
Jakub Izdebski

    Uciekający od rodziny Franek wplątuje się w toksyczny związek, popada w kłopoty z używkami i coraz bardziej pogrąża się w chaosie. Jego stan budzi niepokój Nastki, siostry bliźniaczki, która sama pragnie miłości i stabilizacji. Najstarsza z rodzeństwa, Jana, pracuje nad projektem artystycznym, który ma przynieść ukojenie nie tylko młodszemu rodzeństwu, lecz także jej samej.

    Zobacz fragment "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", w którym bohaterowie mierzą się z dylematem starym jak świat: komu z rodzeństwa trafiła się najlepsza rola? Starszej siostrze, tej ze środka, a może najmłodszemu bratu?

