Odsłaniamy kolejne karty! Znamy nowe sekcje tematyczne Mastercard OFF CAMERA

Podczas 19. edycji festiwalu Mastercard OFF CAMERA zobaczymy dwie sekcje, które choć odmienne w tonie - tworzą wspólną przestrzeń do poszukiwań, zadawania pytań i przełamywania oczywistości. Przygotowane propozycje w ramach nowych sekcji staną się z jednej strony miejscem spotkań z historiami, które dojrzewają powoli, niekiedy w ciszy, a czasem wbrew temu co narzuca świat zewnętrzny. Z drugiej zaś strony widownia Mastercard OFF CAMERA zostanie zabrana w rejony, gdzie pozorna przejrzystość wydarzeń zaczyna pękać, a to, co ukryte, nabiera mocy.

Opowieści zebrane w ramach nowych sekcji festiwalowych nie karmią sensacją, lecz zachęcają do zastanowienia się nad tym, jak cienka bywa granica między prawdą a interpretacją. Stworzona przez te dwie sekcje przestrzeń to zaproszenie nie tylko do biernego oglądania, ale i współtworzenia poprzez budowanie własnych ścieżek interpretacji oraz otwarcie się na kino niezależne, którego widz jest aktywnym uczestnikiem.

W pewnym wieku

Społecznie niewidoczne, spychane na marginesy obyczajowej widzialności, wykluczone z głównego nurtu kulturowego - takie są bohaterki filmów nowej sekcji tematycznej "W pewnym wieku". Zarówno na co dzień jak i na ekranach kinowych zmagają się z szeregiem krzywdzących opinii i stereotypów na swój temat. Tymczasem te bohaterki niekiedy dużo lepiej niż mężczyźni radzą sobie w szybko zmieniającej się, nowoczesnej rzeczywistości. Sekcją tą zachęcamy do zatrzymania się, złapania oddechu i spojrzenia na znane sytuacje z innej perspektywy, tak jakby ktoś uchylił drzwi do świata, który istniał tuż obok, ale do tej pory mógł pozostawać niezauważony.

"Dolores", reż. Maria Clara Escobar i Marcelo Gomes

Tytułowa bohaterka filmu "Dolores" (Carla Ribas) jest sześćdziesięciopięcioletnią wdową, której największym marzeniem jest otwarcie własnego kasyna. Problem w tym, że sama zmaga się z poważnym uzależnieniem od hazardu. W dodatku jej córka zaczyna tracić do niej cierpliwość, ma zresztą własne utrapienia - jej partner przebywa w zakładzie karnym. Z kolei wnuczka Dolores, która jest jej wsparciem, pracuje w sklepie z bronią i marzy o wyjeździe do USA. Te trzy pokolenia kobiet próbują odnaleźć się we wciąż dość patriarchalnej brazylijskiej rzeczywistości i zawalczyć o swoje pragnienia. Maria Clara Escobar i Marcelo Gomes przeplatają realistyczne sceny z sennymi sekwencjami i musicalowymi wstawkami. Tytułowa Dolores, udowadnia, że chcieć czegoś więcej od życia można niezależnie od numeru PESEL.

"Beginnings", reż. Jeanette Nordahl

Ane (Trine Dyrholm) i Thomas (David Dencik) są małżeństwem od wielu lat, ale od jakiegoś czasu wyraźnie im się nie układa. Postanawiają się rozstać, ale ukrywają to przed swoimi dziećmi. Mężczyzna chce zamieszkać ze swoją dziewczyną, gdy nagle jego żona przechodzi poważne problemy zdrowotne, które wszystkie plany wywracają do góry nogami. Para próbuje poukładać swoje życie na nowo w wymagającej rzeczywistości, której nie mogli przewidzieć mimo skrupulatnego planowania. To dojrzały, intymny i pełen empatii portret kobiety w średnim wieku, której los nagle i niezależnie od niej bardzo się komplikuje, a jedna z najpopularniejszych duńskich aktorek - Trine Dyrholn tworzy jedną z najlepszych i najbardziej przejmujących ról w swojej imponującej karierze.

"Drugie życie", reż. Maryam Touzani

Maria Angeles (gwiazda filmów Pedro Almodóvara Carmen Maura) jest niemal osiemdziesięcioletnią Hiszpanką, która od urodzenia mieszka w Tangerze. Córka bohaterki wraz z rodziną żyje w Madrycie i zmaga się z finansowymi problemami, dlatego postanawia bez wiedzy matki sprzedać jej spory apartament. Maria, bardzo silnie związana ze swoim miejscem na Ziemi, robi wszystko, żeby zawalczyć o prawo do stanowienia o sobie. Nawiązuje płomienny romans, rozkręca kultową kawiarnie i próbuje przechytrzyć agencję nieruchomości. Film Maryam Touzani, pokazywany na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji, jest luźno inspirowany historią jej babki, mieszkającej całe życie w Maroku. Carmen Maura powraca w wielkim stylu na duży ekran, dodając do listy swoich ról kolejną na wysokim poziomie. Zarówno jej, jak i bohaterce, którą odgrywa, można bez wątpienia pozazdrościć siły, determinacji i witalności.

Sprawy Kryminalne

Druga z nowych sekcji tematycznych to propozycja dla widzów, którzy lubią, gdy kino prowadzi ich nieoczywistymi ścieżkami - tam, gdzie pozorny porządek nagle zaczyna się kruszyć, a każdy szczegół może nagle nabrać zupełnie innego znaczenia. Sekcja oferuje historie, których głębię możemy poznać dopiero po uważniejszym podejściu do tematu. Filmy wymagające cierpliwości, kreatywności w myśleniu i dociekliwości to takie, które stanowią o sile "Spraw Kryminalnych". Propozycje filmowe z tej sekcji zachęcają, aby odczytywać między kadrami i między wierszami, będąc wpatrzonym w cień, prawdziwe dno wydarzeń przedstawionych.

"Niewdzięczność", reż. Olmo Omerzu

Świeżo po separacji David zabiera swoje dzieci na kemping nad Adriatyk - wakacyjny wyjazd ma być próbą poprawienia relacji w rozpadającej się rodzinie. Córka Davida - Klara to cierpiąca na anoreksję siedemnastoletnia dziewczyna, której apatyczny i wycofany charakter uniemożliwia kontakt z rówieśnikami. Początkowo przewidywalną historię zaburza pojawienie się Denisa, który wchodzi w relację z Klarą. Początkowo zauroczeni w sobie przechodzą poważny kryzys, gdy w miasteczku dochodzi do tajemniczego morderstwa. Film Olmo Omerzu zaczyna się jak dramat rodzinny, ale szybko - za sprawą wprowadzenia wątku kryminalnego - zmierza w nieco inną, trzymająca w napięciu stronę i wpływa na dynamikę relacji pomiędzy bohaterami.

"Keep Quiet", reż. Vincent Grashaw

Głównym bohaterem trzymającego w napięciu filmu Vincenta Grashawa jest Teddy Sharpe (Lou Diamond Phillips). Jest on policjantem plemiennym zmagającym się z demonami przeszłości, a jego obecnym zadaniem jest wyszkolenie nowej partnerki i wprowadzenie jej w specyfikę pracy policyjnej w rezerwacie. Równolegle do miasteczka, które jest centrum akcji, powraca lokalny bandyta, były skazaniec - Richie. Mężczyzna chce się ukryć, wyrównać stare porachunki i - podobnie jak główny bohater - wyszkolić nowe pokolenie w swojej profesji. Te dwa sprzeczne światy zostaną zaangażowane w serie niefortunnych wydarzeń, które doprowadzą do kryzysu w lokalnej społeczności. W swoim nowym filmie Vincent Grashaw, unikając gatunkowych klisz, przedstawia nie tylko wciągającą historię kryminalną, ale również opowiada o międzypokoleniowej traumie, co jeszcze dodaje fabule, już mocno rozwiniętej, głębi.

"Sprawa osobista", reż. Dominik Moll

Stéphanie to inspektorka w specjalnej jednostce powołanej do badania spraw z udziałem funkcjonariuszy policji związanych z potencjalnym przekroczeniem uprawnień. Kobieta zostaje przydzielona do śledztwa dotyczącego incydentu, jaki miał miejsce podczas demonstracji Żółtych Kamizelek, w wyniku którego poważnie ucierpiał młody chłopak. Rutynowa na pierwszy rzut oka sprawa komplikuje się i nabiera osobistego wymiaru, gdy okazuje się, że ofiara pochodzi z rodzinnego miasta bohaterki. Francuski reżyser Dominik Moll to jeden z największych europejskich specjalistów od filmów kryminalnych. Podobnie jak jego pozostałe filmy i ten cechuje precyzyjna konstrukcja, umiejętność budowania napięcia oraz wątki społeczne czy psychologiczne, które w nieoczywisty sposób są wplecione w fabułę.

Dwie nowe sekcje tematyczne to prawdziwa gratka dla zaangażowanej publiczności kina niezależnego.