Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025: kto wybierze najlepszego młodego aktora w Polsce?

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025: jurorzy

Ogłoszono składy jurorskie, które wybiorą laureatów Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego dla młodych aktorów odznaczających się wybitną indywidualnością i Nagrody im. Bolesława Michałka dla najlepszej książki filmowej za 2025 rok.

Jurorami Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego są: Magdalena Czerwińska - aktorka dwukrotnie nominowana do Nagrody Cybulskiego (2009, 2011), Jakub Gierszał - aktor, laureat tej nagrody w 2011 roku, Magdalena Łazarkiewicz - reżyserka i autorka scenariuszy ("Kajtek Czarodziej", "Ostatni dzwonek"), Maciej Sobieszczański - reżyser i autor scenariuszy ("Brat", "Performer") i Anna Kempys, dziennikarka serwisu Interia Film.

Z kolei laureata Nagrody im. Bolesława Michałka wybiorą: dr Karolina Kosińska - Instytut Sztuki PAN, laureatka Nagrody im. Bolesława Michałka, prof. Iwona Kurz - Uniwersytet Warszawski, laureatka Nagrody im. Bolesława Michałka, dr Miłosz Stelmach - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, laureat Nagrody im. Bolesława Michałka, dr Mateusz Werner - UKSW w Warszawie i Adriana Prodeus z miesięcznika "KINO".

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025: nominacje

W tym roku szansę na Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego mają (kolejność alfabetyczna):

Bartłomiej Deklewa rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Sebastian Dela za rolę w filmie "Błazny"

Izabella Dudziak za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Karolina Rzepa za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Agata Turkot za rolę w filmie "Dom dobry"



Po raz pierwszy w historii tej nagrody zdarzyła się taka sytuacja, że nominacje otrzymały trzy osoby występujące w tym samym filmie - chodzi o debiut Emi Buchwald "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego nominowani mogą być aktorki i aktorzy, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Nagroda im. Bolesława Michałka: nominowani

Szansę na zdobycie Nagrody za najlepszą książkę filmową roku mają trzy publikacje:

1/ Grzegorz Fortuna Jr za książkę "Elektroniczny bandyta: rynek wideo w Polsce okresu transformacji" (słowo / obraz terytoria),

2/ Tadeusz Sobolewski za książkę "Cannes: religia kina" (Wydawnictwo Agora)

3/ Emil Sowiński za książkę "Niezależni producenci : Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-2005" (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego).

Gala wręczenia obu wyróżnień odbędzie się w poniedziałek, 26 stycznia, wieczorem w warszawskim kinie Iluzjon. Interia jest patronem medialnym nagród.