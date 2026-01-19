Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025: kto wybierze najlepszego młodego aktora w Polsce?
Magdalena Czerwińska, Jakub Gierszał, Magdalena Łazarkiewicz, Maciej Sobieszczański oraz dziennikarka serwisu Interia Film Anna Kempys znaleźli się w gronie jurorów, którzy wybiorą laureatkę lub laureata Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego 2025. W czyje ręce trafi prestiżowa statuetka? Tego dowiemy się 26 stycznia podczas uroczystej gali w warszawskim kinie Iluzjon. Na nagrodę szansę mają: Izabella Dudziak, Karolina Rzepa, Agata Turkot, Bartłomiej Deklewa i Sebastian Dela. Ujawniono również skład jury Nagrody im. Bolesława Michałka dla najlepszej filmowej książki roku.
Ogłoszono składy jurorskie, które wybiorą laureatów Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego dla młodych aktorów odznaczających się wybitną indywidualnością i Nagrody im. Bolesława Michałka dla najlepszej książki filmowej za 2025 rok.
Jurorami Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego są: Magdalena Czerwińska - aktorka dwukrotnie nominowana do Nagrody Cybulskiego (2009, 2011), Jakub Gierszał - aktor, laureat tej nagrody w 2011 roku, Magdalena Łazarkiewicz - reżyserka i autorka scenariuszy ("Kajtek Czarodziej", "Ostatni dzwonek"), Maciej Sobieszczański - reżyser i autor scenariuszy ("Brat", "Performer") i Anna Kempys, dziennikarka serwisu Interia Film.
Z kolei laureata Nagrody im. Bolesława Michałka wybiorą: dr Karolina Kosińska - Instytut Sztuki PAN, laureatka Nagrody im. Bolesława Michałka, prof. Iwona Kurz - Uniwersytet Warszawski, laureatka Nagrody im. Bolesława Michałka, dr Miłosz Stelmach - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, laureat Nagrody im. Bolesława Michałka, dr Mateusz Werner - UKSW w Warszawie i Adriana Prodeus z miesięcznika "KINO".
W tym roku szansę na Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego mają (kolejność alfabetyczna):
Bartłomiej Deklewa rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Sebastian Dela za rolę w filmie "Błazny"
Izabella Dudziak za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Karolina Rzepa za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Agata Turkot za rolę w filmie "Dom dobry"
Po raz pierwszy w historii tej nagrody zdarzyła się taka sytuacja, że nominacje otrzymały trzy osoby występujące w tym samym filmie - chodzi o debiut Emi Buchwald "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego nominowani mogą być aktorki i aktorzy, którzy nie ukończyli 35. roku życia.
Szansę na zdobycie Nagrody za najlepszą książkę filmową roku mają trzy publikacje:
1/ Grzegorz Fortuna Jr za książkę "Elektroniczny bandyta: rynek wideo w Polsce okresu transformacji" (słowo / obraz terytoria),
2/ Tadeusz Sobolewski za książkę "Cannes: religia kina" (Wydawnictwo Agora)
3/ Emil Sowiński za książkę "Niezależni producenci : Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-2005" (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego).
Gala wręczenia obu wyróżnień odbędzie się w poniedziałek, 26 stycznia, wieczorem w warszawskim kinie Iluzjon. Interia jest patronem medialnym nagród.