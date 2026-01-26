Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego: Agata Turkot doceniona za rolę w "Domu dobrym"

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego jest przyznawana od 1969 roku. Pierwszym jej laureatem był Daniel Olbrychski. W latach 1969-95 nagrodę wręczało pismo "Ekran". W 2005 roku, po 10 latach przerwy, przejęła ją Fundacja Kino. Laureatami dotychczas byli m.in. Krystyna Janda, Olgierd Łukaszewicz, Marek Kondrat, Zbigniew Zamachowski, Artur Żmijewski, Marcin Dorociński, Kinga Preis, Maciej Stuhr czy Magdalena Popławska. Nagrodę za 2024 rok odebrał Julian Świeżewski za występ w filmie "Biała odwaga".

W tym roku na liście nominowanych znaleźli się:

Bartłomiej Deklewa rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Sebastian Dela za rolę w filmie "Błazny"

Izabella Dudziak za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Karolina Rzepa za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Agata Turkot za rolę w filmie "Dom dobry"

Po raz pierwszy w historii tej nagrody zdarzyła się taka sytuacja, że nominacje otrzymały trzy osoby występujące w tym samym filmie.

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025: kto zwyciężył?

W tym roku w jury zasiedli: Magdalena Czerwińska - aktorka dwukrotnie nominowana do Nagrody Cybulskiego (2009, 2011), Jakub Gierszał - aktor, laureat tej nagrody w 2011 roku, Magdalena Łazarkiewicz - reżyserka i autorka scenariuszy ("Kajtek Czarodziej", "Ostatni dzwonek"), Maciej Sobieszczański - reżyser i autor scenariuszy ("Brat", "Performer") i Anna Kempys, dziennikarka serwisu Interia Film. Galę poprowadził Eryk Kulm.

Jury podjęło decyzję, by wyróżnić Agatę Turkot za rolę w "Domu dobrym" Wojciecha Smarzowskiego. Na ekranach debiutowała w innej produkcji reżysera - w "Weselu".

"Naprawdę bardzo głęboko się cieszę, że spotkałam Wojtka [Smarzowskiego - przyp. red.] i życzyłabym każdemu aktorowi i zwłaszcza młodemu aktorowi, żeby takiego Wojtka na swojej drodze znalazł, bo to jest niezwykła sprawa móc stworzyć coś z kimś, z kim się czuje podobnie. (...) Zeszły rok był dla mnie wybitnie trudny, jeżeli chodzi o takie zawodowe odrzucenia i przykre dla mnie sytuacje, więc tym bardziej doceniam, że mogę tutaj stać i trzymać nagrodę" - przekazała ze sceny laureatka nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.

Nagroda im. Bolesława Michałka: laureat

Nagroda im. Bolesława Michałka jest przyznawana od 1997 roku najlepszym polskim książkom filmowym. W 2024 roku laureatem nagrody został Piotr Śmiałowski z "Proszę to wyciąć, czyli historia scen wyciętych z polskich filmów w pierwszym ćwierćwieczu PRL".

W tegorocznej edycji, po długich dyskusjach, doceniono Tadeusza Sobolewskiego za książkę "Cannes: religia kina" - nagrodę odebrała córka, Justyna Sobolewska.

"Dom dobry": ten film poruszył całą Polskę

Kiedy Gośka poznaje w internecie Grześka, jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.

Tłumy Polaków ruszyły do kin na film Smarzowskiego. Pod koniec listopada zeszłego roku informowano, że "Dom dobry" zobaczyło ponad 2 mln widzów, a organizacje zajmujące się przemocą domową przeżyły prawdziwe oblężenie. Od dawna żadna produkcja nie miała takiego wypływu na społeczeństwo, a dyskusje o nim trwały tygodniami.