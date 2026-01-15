Już 26 stycznia w Kinie Iluzjon poznamy tegorocznego laureata Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego dla młodych aktorów odznaczających się wybitną indywidualnością. Szansę na zdobycie nagrody w tym roku mają (kolejność alfabetyczna): Bartłomiej Deklewa za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", Sebastian Dela za rolę w filmie "Błazny", Izabella Dudziak za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", Karolina Rzepa za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" oraz Agata Turkot za rolę w filmie "Dom dobry".



Sebastian Dela wśród nominowanych do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego

Sebastian Dela, który w "Błaznach" w reżyserii Gabrieli Muskały wcielił się w postać Olo, w rozmowie z Interią wrócił wspomnieniami na plan.

"Z rozrzewnieniem wracam do tamtych czasów, kiedy nagrywaliśmy 'Błazny', ponieważ był to film dyplomowy naszego roku w Szkole Filmowej w Łodzi, w reżyserii Gabrieli Muskały. Bardzo dobrze go wspominam, bo do dziś uwielbiam swój rok z łódzkiej filmówki. Był to moment, w którym mogliśmy spotkać się i zagrać razem na nieco innej płaszczyźnie, filmu, a nie szkolnych desek, oraz wspólnie coś przeżyć. Mam też poczucie, że był to film bardzo osobisty, osobisty dla nas wszystkich jako roku. Dlatego zawsze wracam zarówno do samego filmu, jak i do wspomnień z czasu jego realizacji, z bardzo ciepłymi uczuciami" - mówił aktor.

Zapytaliśmy także, czym jest dla niego nominacja do nagrody.

"To jest cudowne docenienie. Bardzo jestem wdzięczny za to, że grono osób, które mnie nie zna, zdecydowało się przyznać mi te nominacje. Dla mnie to już jest spełnienie... Może nie oczekiwań, ale na pewno jest to wielkie wyróżnienie i czuję z tym związaną ogromną wdzięczność" - przyznał Dela.

Już w tym roku premierę będzie miał film "Powiedz mi, co czujesz" w reżyserii Łukasza Rondudy. Sebastian Dela uchylił rąbka tajemnicy na temat produkcji.

"Jestem ciekawy, jak państwo odbierzecie ten film, bo to zdecydowanie coś zupełnie innego, czego jeszcze do tej pory nie robiłem. To kino artystyczne. Ja się świetnie bawiłem na planie i podczas samych przygotowań" - przyznał w wywiadzie Interii.

"Błazny": o czym jest film?

"Błazny" są pełnometrażowym debiutem reżyserskim Gabrieli Muskały, a także - kompozytorskim debiutem Zbigniewa Zamachowskiego. Na wielkim ekranie zobaczymy najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia - m.in. Sebastiana Delę i Magdalenę Dwurzyńską.

Film opowiada o studentach aktorstwa, stojących u progu kariery, którzy zostają wystawieni na próbę podczas przygotowań do filmu dyplomowego. Muszą zdecydować, czy bardziej zależy im na sławie, czy na związkach i przyjaźniach. "Czy zgubisz przyjaciół w drodze na szczyt?" - takie pytanie stawiają twórcy tej produkcji.