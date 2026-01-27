26 stycznia 2026 roku poznaliśmy laureatkę Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego. Uroczysta gala, którą poprowadził Eryk Kulm, odbyła się w Kinie Iluzjon. Interia objęła patronat nad wydarzeniem.

W tym roku nagrodzono Agatę Turkot za rolę w filmie "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego.

Bardzo się cieszę. Nie nastawiałam się na nic. [...] To potwierdzenie tego, że wybory, jakich dokonuję są widziane i mogą być docenione

W gronie jurorów znaleźli się: Magdalena Czerwińska - aktorka dwukrotnie nominowana do Nagrody Cybulskiego (2009, 2011), Jakub Gierszał - aktor, laureat tej nagrody w 2011 roku, Magdalena Łazarkiewicz - reżyserka i autorka scenariuszy ("Kajtek Czarodziej", "Ostatni dzwonek"), Maciej Sobieszczański - reżyser i autor scenariuszy ("Brat", "Performer") i Anna Kempys, dziennikarka serwisu Interia Film.

Wśród nominowanych znaleźli się: Bartłomiej Deklewa za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", Sebastian Dela za rolę w filmie "Błazny", Izabella Dudziak za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" oraz Karolina Rzepa za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".

Nagroda im. Bolesława Michałka jest przyznawana od 1997 roku najlepszym polskim książkom filmowym. W tegorocznej edycji, po długich dyskusjach, doceniono Tadeusza Sobolewskiego za książkę "Cannes: religia kina" - nagrodę odebrała córka, Justyna Sobolewska.

Agata Turkot dla Interii. "Sprowokowaliśmy widzów do rozmowy"

Po gali wręczenia Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego porozmawialiśmy z laureatką. Agata Turkot w wywiadzie Interii zwraca uwagę na niezwykle żywą reakcję publiczności na film "Dom dobry".

"Do mnie docierał tylko i wyłącznie pozytywny feedback" - mówi aktorka. "[...] Jedni dzielą się jakimś fragmentem swojego doświadczenia, inni po prostu chcą porozmawiać o filmie. Wiele osób mówi, że nie zdawało sobie sprawy z różnych rzeczy i że rzeczywiście sprowokowaliśmy widzów do rozmowy. To jest niezwykłe doświadczenie, bo nieczęsto zdarza się, żeby po filmie tak dużo rozmawiać i żeby ludzie tak bardzo chcieli rozmawiać. To dla mnie wspaniała lekcja i kolejna przygoda" - dodaje.

Turkot zdementowała powielane przez media nagłówki dotyczące Tomasza Schuchardta. Swego czasu głośno było o rzekomych sytuacjach, w których widzowie mieli mylić fikcję z rzeczywistością, jeśli chodzi o jego bohatera.

"To jest trochę clickbait" - mówi wprost Turkot. "Bo z tego, co wiem i co mi mówiono, przydarzyło się tam coś niewielkiego, ale na pewno nie była to skala, o jakiej pisano w internecie. Wszystkie te najbardziej hardkorowe sytuacje są wymyślone" - podkreśla.

"Dom dobry" przyciągnął miliony Polaków do kin

Kiedy Gośka poznaje w internecie Grześka, jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.

Tłumy Polaków ruszyły do kin na film Smarzowskiego. Pod koniec listopada zeszłego roku informowano, że "Dom dobry" zobaczyło ponad 2 mln widzów, a organizacje zajmujące się przemocą domową przeżyły prawdziwe oblężenie. Od dawna żadna produkcja nie miała takiego wypływu na społeczeństwo, a dyskusje o nim trwały tygodniami.

Film obecnie można zobaczyć na platformie Prime Video.

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego jest przyznawana od 1969 roku. Pierwszym jej laureatem był Daniel Olbrychski. W latach 1969-95 nagrodę wręczało pismo "Ekran". W 2005 roku, po 10 latach przerwy, przejęła ją Fundacja Kino. Laureatami dotychczas byli m.in. Krystyna Janda, Olgierd Łukaszewicz, Marek Kondrat, Zbigniew Zamachowski, Artur Żmijewski, Marcin Dorociński, Kinga Preis, Maciej Stuhr czy Magdalena Popławska. W ubiegłym roku nagrodą wyróżniono Juliana Świeżewskiego za rolę w "Białej odwadze".