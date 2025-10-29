Uznana aktorka nie gryzła się w język. Mocne słowa o sztucznej inteligencji
Emma Thompson gościła w programie wieczornym "The Late Show with Stephen Colbert". W czasie swojego występu aktorka w dosadnych słowach powiedziała, co sądzi o włączaniu sztucznej inteligencji do procesu twórczego. Zdradziła także, że nie ufa technologii. Kiedyś przez błąd komputera prawie straciła scenariusz, który przyniósł jej Oscara.
Znana przede wszystkim ze swoich występów na scenie i przed kamerą Thompson jest także uznaną scenarzystką. Adaptacja "Rozważnej i romantycznej" z 1995 roku przyniosła jej Oscara.
W rozmowie z Colbertem przyznała, że głosy o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesie twórczym "ogromnie ją irytują". "Nie wiem nawet, od czego zacząć" – przyznała. "Piszę wszystko w notesie, w starym stylu. Wierzę, że istnieje połączenie między mózgiem i ręką. To dla mnie bardzo ważne".
"Kiedy coś napiszę, przenoszę to do dokumentu w Wordzie. A ostatnio Word ciągle mnie pyta: ‘czy chcesz, żebym to dla ciebie przepisał?’. I ostatnio krzyczę do ekranu: ‘Nie musisz przepisywać tego, co właśnie napisałam, możesz więc się odwalić? Po prostu się odwal’. Strasznie mnie to wkurza" – kontynuowała.
Colbert zasugerował, by pokazać Wordowi Oscara za "Rozważną i romantyczną". "Wątpię, żeby go to obchodziło" – odpowiedziała aktorka. Zdradziła także, że właśnie podczas pracy nad tym filmem zaczęła się jej niechęć do technologii.
"Wróciłam z łazienki i okazało się, że komputer zmienił cały scenariusz w hieroglify. Cały tekst zniknął" – wspominała. "Spanikowałam i w szlafroku pojechałam do Stephena Frya. Powiedziałam mu, że musi mi pomóc, bo nie mam innej kopii. […] Uspokoił mnie, że wszystko będzie dobrze. Odzyskanie tekstu zajęło mu osiem godzin. I nie było to sformatowane. To był jedna długa linijka tekstu. I musiałam to znowu podzielić. […] Jakby komputer zrobił to specjalnie".
Thompson jest jedną z najbardziej uznanych brytyjskich autorek i scenarzystek. Główna rola w "Powrocie do Howards End" i scenariusz do "Rozważnej i romantycznej" przyniosły jej po Oscarze, Złotym Globie i nagrodzie BAFTA. Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją między innymi w filmie "Bridget Jones: Szalejąc za facetem".