Twórcy "Mów do mnie!" rozmawiali z Marvelem. Jest szansa na współpracę?

Bliźniacy Danny i Michael Philippou wywodzą się z Australii. Swoje pierwsze horrory zaczęli kręcić w wieku dziewięciu lat. W 2013 roku założyli własny kanał w serwisie YouTube, który obserwuje siedem milionów użytkowników.

Danny i Michael Philippou. Nowi mistrzowie horroru?

Cały świat usłyszał o nich za sprawą horroru "Mów do mnie" z 2023 roku. Produkcja opowiadała o grupie przyjaciół, organizującej imprezy, podczas których łączą się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Każdy, kto weźmie ją do ręki i wypowie słowa: "Mów do mnie", oddaje swoje ciało we władanie ducha. Panuje tylko jedna zasada: kontakt nie może przekroczyć 90 sekund. Gdy jeden z uczestników zabawy ją łamie, życie wszystkich zamieni się w koszmar.

Bliźniacy otrzymali za swój film liczne wyróżnienia, między innymi Saturna za najlepszy horror oraz nagrody Australijskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych za film, reżyserię i scenariusz.

Ich najnowszy dzieło po tytułem "Oddaj ją" wejdzie na ekrany polskich kin 1 sierpnia 2025 roku. Opowiada o rodzeństwie, które odkrywa przerażającą prawdę o swojej matce zastępczej.

Czy bracia Philippou zdecydują się na współpracę z Marvelem

W rozmowie z "The Project" bracia nie zdradzili, jak przebiegły rozmowy z Marvelem. Nie powiedzieli także, jakiego filmu one dotyczyły. Dziennikarze wskazują, że mogło chodzić o "Blade'a", który stracił już kilku reżyserów i obecnie nie ma ustalonej daty premiery, lub nową adaptację "Ghost Ridera".

Współpraca z wytwórnią na pewno opłaciłaby się rodzeństwu Philippou finansowo. Marvel słynie jednak z ingerencji w wizję reżyserów i wydaje się, że dla bliźniaków wszelkie ograniczenia mogłyby okazać się decydującym argumentem za odrzuceniem oferty. Tym bardziej że w 2024 podziękowali już Jamesowi Gunnowi, szefowi DC Studios.