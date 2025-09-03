Słynna święta jako punkowa buntowniczka? Ten film rozpalił publiczność

"Mother": Rola życia Noomi Rapace

Skandal? Objawienie? A może jedno i drugie naraz? Film "Mother" w reżyserii Teony Strugar Mitevskiej rozpalił widownię 81. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Historia najsłynniejszej kobiety Kościoła katolickiego pokazana została jak nigdy dotąd - w duchu buntu, rockowej energii i z magnetyczną kreacją Noomi Rapace, którą krytycy już nazywają rolą życia.

Produkcja opowiada o kilku dniach z życia Matki Teresy, portretując ją nie jako pomnikową świętą, lecz człowieka z wadami, wątpliwościami i ogromną determinacją w realizacji swojej misji. Teresa jawi się jako charyzmatyczna buntowniczka - punkowa rebelka, której duch hard rocka wybrzmiewa w tle tej odważnej opowieści. Film jest oparty na faktach.

"Wizjonerski rozmach i stylistyczna ostrość" - zachwyca się The Hollywood Reporter. "Odważny balans surowości i duchowych wątpliwości" - podkreśla IndieWire. "Inteligentna demitologizacja bohaterki i uniwersalny wydźwięk" - zauważa Onet.

Rapace zasłynęła dzięki fenomenalnej kreacji Lisbeth Salander w trylogii "Millennium" ("Dziewczyna z tatuażem", "Dziewczyna, która igrała z ogniem", "Zamek z piasku, który runął"), która przyniosła jej międzynarodową sławę. Publiczność zna ją także z produkcji takich jak "Prometeusz" Ridleya Scotta, "Sherlock Holmes: Gra cieni" Guya Ritchiego czy "Lamb" Valdimara Jóhannssona. Tym razem zagrała postać pełną sprzeczności: świętą i outsiderkę, duchową przewodniczkę i niepokorną rewolucjonistkę.

Obok Rapace na ekranie pojawia się m.in. Sylvia Hoeks jako siostra Agnieszka - Polka, która trafiła do Kalkuty, uciekając przed wojną. Aby wiarygodnie oddać jej historię, aktorka przygotowywała się do roli, ucząc się języka polskiego i pracując nad detalami kulturowymi.

Na granicy społecznego manifestu i artystycznej odwagi

Teona Strugar Mitevska, pochodząca z Macedonii Północnej, jest jedną z najważniejszych współczesnych reżyserek kina europejskiego. Jej pochodzenie nadaje filmowi dodatkową perspektywę: to właśnie w Skopje, stolicy Macedonii, w 1910 roku urodziła się Anjezë Gonxhe Bojaxhiu - późniejsza Matka Teresa. W ten sposób "Mother" zyskuje głębszy wymiar, splatając osobisty rodowód reżyserki z dziedzictwem ikony, której historię opowiada.

Filmy Mitevskiej od lat goszczą na największych festiwalach: "Jestem Titov Veles" (2007) i "Najszczęśliwszy człowiek na świecie" (2022) premierowały już na wcześniejszych edycjach festiwalu w Wenecji, a "Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia" (2019) zdobył Srebrnego Niedźwiedzia na Berlinale i stał się międzynarodową sensacją. Twórczość Mitevskiej zawsze balansuje na granicy społecznego manifestu i artystycznej odwagi - "Mother" wpisuje się w ten nurt, jednocześnie otwierając go na nowe, bardziej punkowe brzmienia.

"Mother" trafi do kin wiosną 2026 roku w dystrybucji So Films.