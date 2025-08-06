Skandal przed festiwalem w Wenecji. Wykradziono dane i dokumenty

O sprawie poinformował między innymi portal "The Hollywood Reporter". Jego akredytowani dziennikarze otrzymali informacje o wycieku ich danych. Do ataku miało dojść 7 lipca 2025 roku. Za jego sprawą skopiowano dokumenty przetrzymywane na serwerach festiwalu. Wśród wykradzionych danych są imiona i nazwiska osób akredytowanych oraz ich adresy, maile i numery telefonów.

"Zareagowaliśmy niezwłocznie, izolując uszkodzone systemy i zabezpieczając je. Natychmiast rozpoczęto działania naprawcze i powiadomiono właściwe służby" – zapewniali organizatorzy festiwalu w Wenecji. Przekazano także, że atak nie zakłóci procesu akredytacyjnego oraz sprzedaży biletów.

Nie jest to pierwsze cyberprzestępstwo wymierzone w jeden z największych europejskich festiwali filmowych. W 2022 roku system sprzedaży biletów w Cannes został zablokowany przez atak botów, które miały za zadanie przeciążyć system.

82. MFF w Wenecji. Najważniejsze informacje

82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach od 27 sierpnia do 6 września 2025 roku. Na czele jury Konkursu Głównego stanie amerykański reżyser Alexander Payne. Honorowe Złote Lwy za całokształt twórczości odbiorą Werner Herzog i Kim Novak.

W Konkursie Głównym festiwalu zobaczymy najnowsze filmy m.in. Paola Sorrentino, Kathryn Bigelow, Noah Baumbacha, Oliviera Assayasa, Guillermo del Toro, Yórgosa Lánthimosa, Parka Chan-wooka, Benny’ego Safdie’ego i László Nemesa.