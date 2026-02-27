Sam przekreślił swoją karierę, teraz wraca na ekrany. Gdzie go zobaczymy?

Jonathan Majors powraca na ekrany

Amerykański aktor Jonathan Majors rozpoczyna pracę nad nowym filmem akcji scenarzysty i reżysera Kyle'a Rankina. Tytuł produkcji na ten moment nie jest znany.

Producentami są Ben Shapiro i Dallas Sonnier. Produkcją zajmują się również Travis Mills, Lillian Campbell i Sydney Aucreman. Obie firmy producenckie współpracowały wcześniej z Rankinem przy jego filmie "Uciekaj albo walcz" z 2020 roku.

"Nie uwierzycie, co robimy" - Ben Shapiro zapowiedział film w mediach społecznościowych.

Amerykański aktor sam przekreślił swoją karierę

Jonathan Majors jeszcze kilka lat temu był gwiazdą Marvela. Grał Kanga Zdobywcę, jednego z najpotężniejszych antagonistów w uniwersum, podróżnika w czasie i głównego wroga Avengersów oraz Fantastycznej Czwórki. Stracił tę i inne role, gdy został uznany za winnego w grudniu 2023 roku za wykroczenia w stosunku do swojej byłej dziewczyny, Grace Jabbari.

"Czy mam nadzieję nakręcić więcej filmów? Zdecydowanie. Taki mam zamiar. Ale to nie moja decyzja. Nie mam studia. I straciłem kontrolę" - wyznał w jednym z wywiadów po powrocie.

