Wielki powrót Macieja Stuhra do TVP. To spotkanie przejdzie do historii

Maciej Stuhr po 13 latach wraca do Teatru Telewizji

Maciej Stuhr wraca do Teatru Telewizji po 13 latach przerwy. Aktor zagrał jedną z głównych ról w spektaklu "Bezimienne dzieło" w reżyserii Jana Englerta. To nie koniec niespodzianek. Stuhr wystąpił w boku Daniela Olbrychskiego, a to ich pierwsze zawodowe spotkanie.

"Brałem udział w przeniesieniach kilku spektakli teatralnych do telewizji, ale przez ostatnich 13 lat nie zagrałem w żadnym przedstawianiu od początku tworzonym z myślą o Teatrze Telewizji. Muszę przyznać, że tęskniłem. Do zagrania w 'Bezimiennym dziele' namówił mnie Jan Englert, który czekał na mnie z tą realizacją" - mówi Maciej Stuhr.

"Skusił mnie też do tego Witkacy, którego bardzo lubię. Wychowałem się na jego dramatach, ale nigdy w życiu w nich nie występowałem. 'Bezimienne dzieło' to bardzo dziwny dramat. Już jego tytuł jest zagadkowy. Witkacy lubił zastawać przeróżne pułapki swoim odbiorcom. Nie bez kozery nie jest to najczęściej wystawiana z jego sztuk" - podkreśla aktor.

"Bezimienne dzieło" to polityczny thriller o rewolucji, władzy i mechanizmach przemocy. Maciej Stuhr występuje jako Plazmonik Blodestaug - podejrzewany o szpiegostwo artysta, który w imię miłości gotowy jest przyjąć na siebie rolę zdrajcy. W ojca granej przez niego postaci wciela się Daniel Olbrychski. Ich zawodowe spotkanie przejdzie do historii. Aktorzy jeszcze nigdy wcześniej ze sobą nie grali.

Maciej Stuhr, Daniel Olbrychski i Beata Ścibakówna w spektaklu "Bezimienne dzieło" fot. Natasza Mludzik TVP

Maciej Stuhr i Daniel Olbrychski: to spotkanie przejdzie do historii

"Mimo że braliśmy udział z Danielem Olbrychskim w kilku tych samych produkcjach, nigdy ze sobą nie graliśmy, nie mieliśmy wspólnych scen. To dla mnie wielki zaszczyt, że w końcu miałem szansę spotkać się w pracy z legendą. Jego dorobek wzbudza mój ogromny szacunek. Gdy czytałem we wspomnieniach Daniela Olbrychskiego, że jeździł z planu 'Potopu' na plan 'Wesela', to ręce same składały mi się do oklasków" - przyznaje Maciej Stuhr.

Sam Witkacy określił swoje dzieło jako "kryminał na temat sztuki i rewolucji". Od powstania "Bezimiennego dzieła" minęło ponad 100 lat, lecz treść pozostała niezmiennie aktualna: każda rewolucja prędzej, czy później pożera własne dzieci, a stary prządek świata zostaje zastąpiony nowym, niewiele różniącym się od poprzedniego. Nie istnieje władza bez aparatu represji, a jednostka zawsze przegrywa w konfrontacji z tłumem.

"Bywały takie chwile w moim życiu, gdy sam zaczynałem wątpić we własne zmysły i rozum. Zastanawiałem się, czy to świat zwariował, czy ja. A także - gdzie jest moje miejsce, skoro to, co wydaje mi się normalne, uważane jest za szaleństwo. Oczywiście, u Witkacego posunięte jest to do ekstremum" - przyznaje Maciej Stuhr.

Kadr ze spektaklu "Bezimienne dzieło" Waldemar Kompała TVP

"Bezimienne dzieło": wspaniała obsada

W obsadzie spektaklu - poza Maciejem Stuhrem w roli Plazmonika Blodestauga i Danielem Olbrychskim w roli Plazmodeusza Blodestauga - znaleźli się również: Jan Englert (pułkownik Manfred hr. Giers), Grzegorz Małecki (Józef Cynga), Justyna Kowalska (Róża van der Blaast), Dominika Kluźniak (Klaudestyna de Montreuil), Arkadiusz Janiczek (Grabarz I), Ireneusz Czop (Leon Girtak- Grabarz II), Beata Ścibakówna (Stara księżna Barbara), Mateusz Tomaszewski (Ksiaże Padoval de Grifuellhes), Anna Ułas (Lidia baronowa Ragnok), Gabriela Kowalewska (służąca Róży), Jakub Sasak (Dejbel/Flowers) i inni.

Za zdjęcia odpowiadał Piotr Wojtowicz, za scenografię - Arkadiusz Kośmider, za kostiumy - Dorota Roqueplo, za muzykę - Piotr Moss, a za montaż - Milenia Fiedler.

Premiera "Bezimiennego dzieła" w najbliższy poniedziałek, 2 marca w TVP1 oraz na platformie TVP VOD. Po spektaklu wyemitowany zostanie program "Postscriptum", w którym Grażyna Torbicka porozmawia z twórcami sztuki o kulisach pracy nad dramatem Witkacego.