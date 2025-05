Russell Brand nie przyznaje się do winy. Kiedy rozpocznie się proces?

4 kwietnia 2025 roku brytyjska policja oskarżyła Branda o nieodpowiednie zachowanie oraz inne wykroczenia wobec czterech kobiet. Do przestępstw miało dojść w latach 2006-2013.

Jak podaje BBC, 49-letni Brand nie rozmawiał z reporterami przed wejściem do budynku sądu. Gdy nie przyznał się do winy, wyznaczono datę rozpoczęcia procesu na 3 czerwca 2026 roku. Przesłuchania wstępne odbędą się 20 maja 2026 roku.

Wcześniej Brand przyznał, że w czasach swojej młodości nie był święty. Zmagał się z wieloma słabościami, ale — jak zaznaczył — nigdy nikogo nie skrzywdził. "Mam nadzieję, że uwierzycie mi, gdy spojrzycie w moje oczy" - napisał w mediach społecznościowych w zeszłym miesiącu.

Reklama

Russell Brand. Kiedy pojawiły się oskarżenia wobec aktora?

O komiku zrobiło się głośno we wrześniu 2023 roku za sprawą publikacji w "The Sunday Times" i "The Times" oraz materiałów wyemitowanych w Channel 4. Skupiały się one na oskarżeniach wystosowanych wobec niego przez cztery kobiety. W odpowiedzi Brand zamieścił w mediach społecznościowych oświadczenie. Odpierał w nim zarzuty i stwierdził, że ataki na niego są absurdalne.

Kim jest Russell Brand?

Brand jest brytyjskim aktorem, komikiem, podcasterem i osobowością medialną. Wystąpił w filmach "Dziewczyn z St. Trinian", "Chłopaki też płaczą", "Idol z piekła rodem", "Arthur" i "Śmierć na Nilu". W mediach głośno komentowano jego małżeństwo z piosenkarką Katy Perry, z którą był związany w latach 2010-2012, oraz liczne ekscesy z jego udziałem.