"Wichrowe wzgórza"

Nowa ekranizacja "Wichrowych wzgórz", czyli klasyka literatury światowej autorstwa Emily Bronte, będzie się znacząco różnić od poprzednich adaptacji. Emerald Fennell nie tylko zmieniła jedne z kluczowych aspektów dotyczących postaci, ale też zdecydowała się podkreślić namiętność, która łączyła głównych bohaterów. Nie spodobało się to fanom oryginalnej powieści, twierdzącym, że reżyserka za bardzo odbiega od oryginału i nie rozumie kluczowych elementów, które powinny zostać pokazane na ekranie.

Jedną z najważniejszych kwestii spornych jest dobór aktorów. W oryginalnej historii Catherine Earnshaw jest opisywana jako nastolatka, a jej niewinność jest dość kluczowa w fabule. Z kolei Heathcliff nie tylko jest od niej starszy, ale też jest mężczyzną o ciemnym kolorze skóry. W filmie Fennell główne role zagrali 35-letnia Margot Robbie i 28-letni Jacob Elordi.

Już 13 lutego będziemy mogli przekonać się, jak wizja Fennell zostanie przyjęta przez widzów.

Margot Robbie i Jacob Elordi w filmie "Wichrowe wzgórza" Associated Press East News

"Crime 101"

W stylowym, pełnym zwrotów akcji thrillerze "Crime 101" Chris Hemsworth gra Davisa, genialnego złodzieja, którego śmiałe napady od lat spędzają sen z powiek policji. Teraz planuje największy skok w swojej karierze i ma nadzieję, że będzie to jego ostatni. Sytuacja komplikuje się, gdy na jego drodze staje Sharon (Halle Berry), rozczarowana życiem menedżerka firmy ubezpieczeniowej, z którą Davis zostaje zmuszony do współpracy, oraz Orman (Barry Keoghan) - bezwzględny rywal, stosujący znacznie bardziej brutalne metody.

W miarę jak zbliża się dzień wielomilionowego skoku, nieustępliwy detektyw Lubesnik (Mark Ruffalo) coraz bardziej zacieśnia obławę. Stawka rośnie, granica między łowcą a ściganym zaczyna się zacierać, a każdy z bohaterów musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów - i świadomością, że odwrotu już nie ma.

Za reżyserię filmu odpowiada Bart Layton, który scenariusz napisał razem z Peterem Straughanem. Producenci filmu zdecydowali się znieść embargo na wczesne reakcje i dzięki temu wiemy, że nowy film z Hemsworthem i Ruffalo zapowiada się naprawdę dobrze. Erik Davis z "Fandango" i "Rotten Tomatoes" nazywa go "klasycznym thrillerem o napadzie, jakiego ostatnio nie widujemy". Krytyk Tom Chatalbash twierdzi, że film jest "zręcznie nakręcony, zwięźle napisany i po brzegi wypełniony fascynującymi postaciami oraz nastrojową, wciągającą atmosferą Los Angeles".

Mark Ruffalo i Corey Hawkins w filmie "Crime 101" © materiały dystrybutora materiały prasowe

"Samotnik"

Bohaterem filmu "Samotnik" jest były żołnierz sił specjalnych ukrywający się przed światem na wyspie u wybrzeży Szkocji. Zbieg okoliczności sprawia, że mistrz sztuk walki znowu będzie musiał stawić czoła skorumpowanej machinie tajnych służb.

W tytułową postać wciela się gwiazda kina akcji Jason Statham, znany z ról w takich hitach, jak "Porachunki", "Teoria chaosu", "Angielska robota", "Adrenalina" i seria "Szybcy i wściekli".

Na fotelu reżysera "Samotnika" zasiadł Ric Roman Waugh, odpowiedzialny za takie produkcje, jak "Greenland", "Świat w ogniu" i "Kandahar". "Rick ma ogromne doświadczenie w kręceniu filmów akcji, tak, jak ja. Uważam, że to idealne połączenie. Obaj wiemy, czego chcemy. Co jest kiczowate, a co nie, co jest dobre, ekscytujące... Co się sprawdzi, a co nie. Jesteśmy zgodni. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie, nie mogło być lepszego duetu" - mówi Statham o pracy nad filmem "Samotnik".

Jason Statham w scenie z filmu "Samotnik" materiały prasowe

"Piep*zyć Mickiewicza 3"

"Piep*zyć Mickiewicza 3" to opowieść o tym, jak trudne staje się dorastanie w świecie, w którym wszystko dzieje się szybciej niż kiedyś. To film o młodych ludziach, którzy żyją między TikTokiem a maturą - i dopiero uczą się, czym naprawdę jest dojrzałość. Jak z tymi wyzwaniami poradzą sobie uwielbiani przez widzów bohaterowie?

"Ton kolejnej części 'Piep*zyć Mickiewicza 3' ewoluuje, ponieważ nasi bohaterowie stają się dojrzalsi" - mówi reżyserka filmu Sara Bustamante-Drozdek. - "W trzeciej odsłonie Dante, Nel, Korek, Cegła i spółka są już w klasie maturalnej, stają więc u progu dorosłości, i muszą po raz pierwszy w życiu podjąć decyzje, które zaważą na ich dalszych losach. Kluczowe było dla mnie zachowanie balansu pomiędzy młodzieńczą energią i dowcipem, który za tym idzie, a sytuacjami dramatycznymi, poważniejszymi, które nierozerwalnie łączą się z etapem życia naszych bohaterów".

Główni bohaterowie "Piep*zyć Mickiewicza 3" Sławomir Mrozek materiały prasowe

"W ukryciu"

Obiecujący młody policjant Lucas dostaje zadanie: ma uwodzić mężczyzn w toalecie centrum handlowego, by aresztować ich za nieobyczajne zachowania. Kiedy jednak spotyka Andrew, rutynowa operacja przeradza się w coś niebezpiecznie intymnego.

"W ukryciu" Carmen Emmi było pokazywane w ramach festiwalu w Sundance, gdzie otrzymało Nagrodę Specjalną Jury dla najlepszego zespołu aktorskiego.

"Lesbijska księżniczka z kosmosu"

Introwertyczna, zamknięta w sobie kosmiczna księżniczka Saira dostaje kosza od swojej dziewczyny - pełnej energii i odważnej łowczyni nagród. Saira pewnie spędziłaby następne dni, płacząc w komnacie, gdyby nie to, że jej była zostaje porwana przez grupę Uciskanych Białych Heterobcych, którzy wymagają osobliwego okupu. Dziewczyna będzie musiała opuścić swój kokon i udać się w podróż w nieznane; a przy okazji nauczyć się walczyć, prowadzić statki kosmiczne i - co dla niej najgorsze - rozmawiać z ludźmi.

Nagrodzona na festiwalu w Berlinie i na Octopus Film Festival "Lesbijska księżniczka z kosmosu" to lektura obowiązkowa dla fanów "Ricka i Morty'ego" i "Pory na przygodę". Szalonej, unurzanej w internetowym slangu fabule towarzyszy tu równie pomysłowa animacja, a całość ogląda się jak bajkę przygotowaną specjalnie z myślą o tych dzieciach, które dawno skończyły już szkołę.

"Wielka mała koza"

Fabuła "Wielkiej małej kozy" opowiada o kozie o imieniu Will z wielkimi marzeniami. Will otrzymuje jedyną w życiu szansę, by dołączyć do profesjonalistów i zagrać w rykokosza. To mieszany sport kontaktowy, w którym walczą najszybsze i najgroźniejsze zwierzęta świata. Nowi koledzy z drużyny Willa nie są zachwyceni obecnością małej kozy w swoim składzie, ale Will jest zdeterminowany, aby zrewolucjonizować ten sport i raz na zawsze udowodnić, że "małe zwierzęta też potrafią grać!".