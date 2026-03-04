Reakcje pierwszych widzów były skrajnie złe. Musiała wyciąć kluczowe sceny

Akcja filmu rozgrywa się w Chicago w latach 30. XX wieku. Potwór Frankensteina (Christian Bale) prosi doktor Euphronious (Annette Benning), by ta stworzyła mu towarzyszkę życia. Kandydatką zostaje niedawna ofiara morderstwa, była partnerka groźnego gangstera. Wskrzeszona panna młoda (Jessie Buckley) wikła się z potworem w romans pełen namiętności i skrajnych emocji.

"Panna młoda!". Fatalne reakcje po pierwszych pokazach

"Panna młoda!" miała pierwotnie powstać dla platformy Netflix. Jednak w 2024 roku platforma streamingowa zrezygnowała z niego, gdy Gyllenhaal zaproponowała budżet wynoszący 100 milionów dolarów. Przejęła go wytwórnia Warner Bros.

Pierwsze pokazy testowe odbyły się na początku 2025 roku. Nie wypadły one najlepiej. Jedna z osób, które wzięły w nich udział, miała powiedzieć, że Buckley jest niesamowita w roli głównej. Sam film to jednak bałagan i zlepek niepasujących do siebie pomysłów. Wówczas zadanie uratowania produkcji otrzymała Pamela Abdy, jedna z prezesek Warnera ds. produkcji filmowej. Na wyniki jej pracy musieliśmy czekać kolejny rok.

Maggie Gyllenhaal przyznaje: Warner Bros. ingerowało w "Pannę młodą!"

W rozmowie z podcastem "The Interview" Gyllenhaal przyznała, że nie odpowiada za wersję montażową "Panny młodej!", która trafił do kin. Według niej po negatywnych reakcjach pierwszych widzów Warner nakazał złagodzenie filmu. Reżyserka utrzymywała, że wycięte sceny, chociaż trudne i nieprzyjemne, były ważną częścią jej wizji. Zastanawiała się też, czy dla odbiorców miał znaczenie fakt, że film został wyreżyserowany przez kobietę i dlatego inaczej postrzegali mocniejsze momenty.

Maggie Gyllenhaal. Kariera

Gyllenhaal jest uznaną aktorką, która za występ w miniserialu "Uczciwa kobieta" otrzymała Złoty Glob. Z kolei drugoplanowa rola w "Szalonym sercu" przyniosła jej nominację do Oscara. W 2021 roku debiutowała jako reżyserka kameralnym dramatem "Córka". Przyniósł jej on nagrodę za scenariusz podczas festiwalu w Wenecji, trzy nagrody kina niezależnego Independent Spirit oraz nominację do Oscara i Złotego Globu.