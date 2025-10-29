Plotki zdementowane! Fani kultowej produkcji mogą spać spokojnie

Margot Robbie nie zagra w "American Psycho". Patrick Bateman pozostanie mężczyzną

Informacje o potencjalnym angażu australijskiej aktorki Margot Robbie w nowej wersji "American Psycho" przekazał "The Sun". Jak się okazuje, gwiazda nie zagra w ekranizacji powieści Breta Eastona Ellisa. Kultowy Patrick Bateman pozostanie mężczyzną. Plotki dementuje "Deadline".

Na ten moment nie wiadomo, kto wcieli się w głównego bohatera. Niektóre źródła wymieniały nazwiska topowych obecnie gwiazd Hollywood, m.in. Jacoba Elordiego oraz Austina Butlera. Wiemy, że scenariusz do filmu napisze Scott Z. Burns, a za kamerą ma stanąć Luca Guadagnino. Mówi się, że nowa wersja "American Psycho" nie ma być wiernym odwzorowaniem książki.

Obecnie reżyser pracuje nad filmem "Artificial", który ma opowiedzieć historię Open AI, twórców ChataGPT. 17 października 2025 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Luci - produkcja "Po polowaniu". Film opowiada losy wykładowczyni akademickiej, która musi zmierzyć się ze swoją przeszłością i poważnym skandalem na uczelni. W obsadzie znaleźli się Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield i Chloe Sevigny.

"American Psycho" - kultowy film

W roku 2000 Christian Bale stworzył jedną ze swoich najbardziej charakterystycznych ról. Wcielił się w Patricka Batemana w ekranizacji książki Breta Easton Ellisa - "American Psycho". Produkcja opowiadała o dwóch obliczach młodego bogacza, który za dnia jest zdolnym bankierem, a w nocy specjalizuje się w zabijaniu. Film, który przez lata zyskał miano kultowego, wyreżyserowała Mary Harron.

W obsadzie oprócz Christiana Bale'a znaleźli się Willem Dafoe, Jared Leto, Josh Lucas, Samantha Mathis i Matt Ross. W 2002 roku powstała kontynuacja filmu z Milą Kunis w roli głównej, ale została zmiażdżona przez widzów i recenzentów.

