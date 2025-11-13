Niepokojące informacje o zdrowiu legendy kina. "Jest znacznie gorzej"

Urodzony w 1951 roku Skarsgård jest jednym z najbardziej cenionych szwedzkich aktorów na świecie. Rola w miniserialu HBO "Czarnobyl" przyniosła mu Złoty Glob i nominację do nagrody Emmy. Rozgłos przyniosły mu występy u Larsa von Triera, między innymi w filmach "Przełamując fale", "Dogville" i "Nimfomance". Mogliśmy go zobaczyć także w "Buntowniku z wyboru" i dwóch częściach "Diuny".

W "Wartości sentymentalnej" Skarsgård wcielił się w zapomnianego reżysera, który odnawia kontakt ze swoimi córkami po śmierci ich matki. Film wejdzie do polskich kin 27 lutego 2026 roku. Przewiduje się, że aktor może otrzymać za swój występ pierwszą nominację do Oscara w karierze.

Wideo "Sentimental Value", zwiastun

Jaki jest stan zdrowia Larsa von Triera? Niepokojące informacje

Podczas rozmowy z "Deadline" padło pytanie o relację aktora z von Trierem. Reżyser poinformował w 2022 roku, że cierpi na chorobę Parkinsona. W lutym 2025 roku producentka Louise Vesth potwierdziła, że został on przyjęty do placówki opiekuńczej z powodu stanu swojego zdrowia. Wcześniej von Trier ogłosił, że zamierza zrealizować film "After", w którym mierzyłby się ze swoją chorobą, śmiertelnością i wyobrażeniami o życiu po śmierci. Skarsgård otrzymał w nim główną rolę. Produkcja dostała dofinansowanie od Duńskiego Instytutu Filmowego. Zdjęcia miały rozpocząć się latem 2025 roku.

Jednak rozmowa z "Deadline" stawia przyszłość "After" pod znakiem zapytania. "Ostatni raz, gdy rozmawiałem [z von Trierem], pracował nad swoją adaptacją filmu ‘Filar’ Chrisa Markera. [...] Uważał, że mógłby nakręcić to w swoim domu. Od tego czasu czuł się znacznie gorzej. Nie rozmawiałem bezpośrednio z nim. Od czasu do czasu wysyłałem mu wiadomości. Na niektóre odpowiadał, ale bardzo zwięźle" – wyjawił Skarsgård.

Zdjęcie Stellan Skarsgård / Amy Sussman / Staff / Getty Images