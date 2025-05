Netflix znowu to zrobił. Kontrowersyjny film już czeka w serwisie na Polaków

"Pokusa" na Netfliksie: Kontrowersyjny film z Heleną Englert już w serwisie

Netflix znowu to zrobił! Platforma dodała do swojej oferty kolejny głośny polski film, który polaryzował społeczeństwo od samego początku. Jedni go uwielbiają, drudzy nie cierpią. Wszystko przez kontrowersyjny temat. "Pokusa" jest już dostępna w serwisie. Czy warto skusić się na seans?

Główna bohaterka "Pokusy", Inez - grana przez Helenę Englert - to młoda, ambitna kobieta, która decyduje się na odważny krok: zostawia swoje dotychczasowe życie i przeprowadza się do Warszawy. Tam zaczyna pracę w redakcji portalu zajmującego się życiem celebrytów i sportowców. Wydaje jej się, że w końcu złapała los za nogi. Film ukazuje jednak, jak cienka potrafi być granica między ambicją a moralnym kompromisem i pożądaniem. Choć "Pokusa" spotkała się z ogromną krytyką, nie da się jej odmówić tego, że udało jej się poruszyć polską widownię. Film wpisuje się w trend tytułów budzących skrajne emocje. Gdyby szukać tytułów, do których jest podobny, należałoby wymienić hit Netflixa "365 dni", a także "Dziewczyny z Dubaju.

Włączenie "Pokusy" do katalogu Netflixa to kolejny dowód na to, że platforma stawia na lokalne produkcje, które odpowiadają na potrzeby widzów w Polsce. Netflix kontynuuje też strategię inwestowania w kontrowersyjne, ale nośne tytuły.

"Pokusa": O czym jest film?

Atrakcyjna i ambitna Inez (w tej roli Helena Englert) od zawsze marzy o karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w popularnym serwisie śledzącym życie gwiazd sportu i ekranu, wydaje jej się, że wielki świat ma na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak jak dalece różni się on od jej wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny dla młodej, niedoświadczonej dziewczyny.

Jej szef Filip jest co prawda niezwykle atrakcyjnym mężczyzną, ale traktuje Inez jak dziewczynę na posyłki. Natomiast jej idol Maks, piłkarz u szczytu sławy, okazuje się czarującym, ale niepokojąco tajemniczym facetem. To właśnie o nim Inez ma napisać swój pierwszy materiał. W tym celu przez trzy dni ma nie odstępować go na krok. To, co zobaczy, przeżyje i poczuje będzie jednak musiała zachować tylko dla siebie. Chyba, że znajdzie w sobie odwagę, by wywołać skandal jakiego nikt się nie spodziewa.

